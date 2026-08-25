Οι τιμές του πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές παρέμειναν σήμερα σχεδόν αμετάβλητες, διατηρούμενες σε επίπεδα κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Η σημερινή σταθεροποίηση έρχεται σε συνέχεια μιας αξιοσημείωτης πτώσης που καταγράφηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, η οποία ξεπέρασε το 2% της αξίας του μαύρου χρυσού. Οι αγορές βρίσκονται σε μια περίοδο εντατικής αξιολόγησης, προσπαθώντας να εκτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει η αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Αυτή η παράμετρος αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς για τους επενδυτές, διαμορφώνοντας το κλίμα και τις προσδοκίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Οι διακυμάνσεις στις τιμές Brent και WTI

Εξετάζοντας τις επιμέρους κινήσεις, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent κατέγραψαν μια οριακή υποχώρηση. Συγκεκριμένα, η τιμή τους μειώθηκε κατά 9 σεντς, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 0,1%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί στα 92,16 δολάρια το βαρέλι. Η μέτρηση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 01:04 GMT, αναδεικνύοντας μια μικρή μεταβολή για τον ευρωπαϊκό δείκτη αναφοράς.

Την ίδια χρονική στιγμή, το αμερικανικό αργό τύπου West Texas Intermediate (WTI) παρουσίασε μια ελαφρά ανοδική κίνηση. Η τιμή του ενισχύθηκε κατά μόλις 1 σεντ, με την αξία του να φτάνει τα 85,02 δολάρια το βαρέλι. Οι κινήσεις και των δύο βασικών δεικτών της αγοράς πετρελαίου υποδηλώνουν μια κατάσταση ισορροπίας, καθώς οι επενδυτές σταθμίζουν τα δεδομένα πριν προβούν σε σημαντικότερες αποφάσεις.

Το βάρος των αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν

Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διάθεση των αγορών είναι η πρόσφατη αυστηροποίηση των αμερικανικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στο Ιράν. Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, προσπαθώντας να προβλέψουν τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα μέτρα θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και, κατ' επέκταση, τις τιμές.

Η πιθανότητα μείωσης της ιρανικής παραγωγής ή των εξαγωγών πετρελαίου, ως άμεσο αποτέλεσμα των αυστηρότερων κυρώσεων, αποτελεί ένα σενάριο που εξετάζεται σοβαρά. Το Ιράν παραμένει ένας σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, και οποιαδήποτε διαταραχή στην ικανότητά του να διαθέτει αργό στις διεθνείς αγορές μπορεί να έχει ευρύτερες συνέπειες στην παγκόσμια ενεργειακή ισορροπία.

Η σημαντική πτώση της Δευτέρας και οι κινήσεις των επενδυτών

Η σημερινή σχετική σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου έρχεται ως συνέχεια μιας σημαντικής πτώσης που είχε καταγραφεί τη Δευτένη. Εκείνη την ημέρα, το αμερικανικό αργό τύπου WTI είχε υποχωρήσει σε ένα επίπεδο που ήταν το χαμηλότερο των τελευταίων επτά ημερών. Αυτή η υποχώρηση ήταν αποτέλεσμα συγκεκριμένων κινήσεων από την πλευρά των επενδυτών στην αγορά.

Οι επενδυτές είχαν επιλέξει να προχωρήσουν σε κατοχύρωση κερδών, μια τακτική που ακολουθείται συχνά μετά από περιόδους ανόδου. Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από ένα ισχυρό ράλι τιμών που είχε προηγηθεί τις δύο προηγούμενες εβδομάδες, ωθώντας τους να ρευστοποιήσουν μέρος των θέσεών τους και να εξασφαλίσουν τα κέρδη που είχαν συσσωρευτεί.

Το ράλι τιμών που προηγήθηκε

Πριν από την πρόσφατη πτώση και την επακόλουθη σταθεροποίηση, η αγορά πετρελαίου είχε βιώσει μια περίοδο έντονης ανόδου των τιμών. Αυτό το ανοδικό ράλι διήρκεσε για ένα διάστημα δύο συνεχόμενων εβδομάδων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι τιμές του πετρελαίου είχαν σημειώσει σημαντική ενίσχυση.

Η ανοδική αυτή τάση είχε δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τους επενδυτές, προσφέροντας σημαντικά κέρδη. Η συσσώρευση αυτών των κερδών ήταν ο κύριος λόγος που οδήγησε στην απόφαση για κατοχύρωση τους, επηρεάζοντας έτσι τη δυναμική των τιμών και οδηγώντας στις μεταβολές που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki