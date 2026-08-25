Η METLEN ιδρύει αυτόνομη εταιρεία για παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ με «προίκα» άνω των 105 εκατ. ευρώ

Σε μια σημαντική εταιρική αναδιάρθρωση προχωρά η METLEN Energy & Metals, καθώς η δραστηριότητά της στις Παραχωρήσεις και τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) μεταφέρεται σε νέα δομή. Ο όμιλος προχωρά στην απόσχιση του συγκεκριμένου κλάδου, εισφέροντάς τον στην κατά 100% θυγατρική «Μ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία».

Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού, με στόχο τη συγκέντρωση όλων των δραστηριοτήτων υποδομών κάτω από μια ενιαία εταιρική ομπρέλα. Με τον τρόπο αυτό, δημιουργείται μια αυτόνομη επιχειρησιακή μονάδα, η οποία θα έχει αποκλειστικό προσανατολισμό στα έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ.

Ενιαία εταιρική ομπρέλα για τις υποδομές

Η απόφαση για τη δημιουργία μιας αυτόνομης εταιρείας, της «Μ Παραχωρήσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό της METLEN για την οργάνωση των δραστηριοτήτων της. Στόχος είναι η συγκέντρωση όλων των έργων υποδομής σε μία μόνο εταιρική δομή, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα.

Η νέα αυτή μονάδα θα λειτουργεί με πλήρη αυτονομία εντός του ομίλου, εστιάζοντας αποκλειστικά στην ανάπτυξη, διαχείριση και υλοποίηση έργων παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τη θέση του ομίλου σε έναν τομέα με αυξανόμενη δυναμική.

Σημαντικό οικονομικό μέγεθος

Το οικονομικό αποτύπωμα αυτής της συναλλαγής είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τον όμιλο. Η καθαρή λογιστική αξία του κλάδου που εισφέρεται στη νέα θυγατρική οδηγεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «Μ Παραχωρήσεις» κατά ένα ποσό που ανέρχεται περίπου στα 105,06 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το μέγεθος υπογραμμίζει τη βαρύτητα και την αξία των δραστηριοτήτων που μεταφέρονται, προσδίδοντας στη νέα εταιρεία μια ισχυρή οικονομική βάση για την περαιτέρω ανάπτυξή της στον τομέα των υποδομών.

Μεταφορά συνόλου δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων

Στη νέα θυγατρική εταιρεία, την «Μ Παραχωρήσεις», θα μεταφερθεί το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνδέεται άμεσα με τις παραχωρήσεις και τα έργα ΣΔΙΤ. Αυτό περιλαμβάνει μια ευρεία γκάμα στοιχείων, όπως τα αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, τις υφιστάμενες υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές τις δραστηριότητες.

Επιπλέον, στην «Μ Παραχωρήσεις» θα περάσουν οι συμμετοχές της METLEN σε εταιρείες έργου, καθώς και τα συμβατικά δικαιώματα και οι υποχρεώσεις. Σημαντικό είναι επίσης ότι θα μεταφερθούν και οι συμμετοχές σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, διασφαλίζοντας τη συνέχεια των διεκδικήσεων του ομίλου.

Η μεταφορά αυτή δεν αφορά μόνο τα οικονομικά και συμβατικά στοιχεία, αλλά συμπληρώνεται και από το προσωπικό που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Μαζί με αυτό, μεταφέρεται ο απαραίτητος εξοπλισμός και όλα τα σχετικά ενσώματα, άυλα και χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, δημιουργώντας μια πλήρως λειτουργική και αυτόνομη μονάδα.

Ενίσχυση στην αγορά μεγάλων έργων

Η αναδιάρθρωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των μεγάλων έργων υποδομής, των παραχωρήσεων και των ΣΔΙΤ παρουσιάζει έντονη κινητικότητα. Σημαντικοί ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι ενισχύουν την παρουσία τους στον συγκεκριμένο χώρο, διεκδικώντας νέα έργα και επενδύοντας στην ανάπτυξη.

Η δημιουργία μιας εξειδικευμένης εταιρείας επιτρέπει στη METLEN να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις απαιτήσεις της αγοράς και να διεκδικήσει με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας νέα έργα, ενισχύοντας τη θέση της στον ανταγωνιστικό κλάδο των υποδομών.

Επιχειρησιακή εστίαση και ευελιξία

Σύμφωνα με τη METLEN, η νέα εταιρική δομή αναμένεται να προσφέρει πολλαπλά οφέλη. Κεντρικός στόχος είναι η επίτευξη μεγαλύτερης επιχειρησιακής εστίασης, επιτρέποντας στην «Μ Παραχωρήσεις» να επικεντρωθεί αποκλειστικά στις δραστηριότητές της χωρίς διασπορά πόρων ή προσοχής.

Παράλληλα, η αναδιάρθρωση προβλέπεται να οδηγήσει σε αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα. Επιπλέον, αναμένεται να προσφέρει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία στη νέα μονάδα. Το σχέδιο της διάσπασης εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 7 Αυγούστου 2026 και αναρτήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στις 24 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Με πληροφορίες από: Topontiki