Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας επεκτείνει το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», προσφέροντας 10.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να αφήσουν τα αστικά κέντρα για την ακριτική Ελλάδα.

Ωστόσο, η παραδοχή της ίδιας της υπουργού, Δόμνας Μιχαηλίδου, ότι στην πιλοτική φάση του Έβρου μόλις δύο άτομα πληρούσαν τα κριτήρια, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το αν αυτά τα «βοηθήματα» αρκούν για να αναστήσουν περιοχές που η πολιτεία έχει εγκαταλείψει εδώ και δεκαετίες.

Οι 6 αλλαγές στο πρόγραμμα (από Μάρτιο 2026)

Νέες περιοχές: Το πρόγραμμα «ανοίγει» για Καστοριά, Φλώρινα, Κιλκίς, Πέλλα, Δράμα και Φέρες. Ποσό: Ενιαία ενίσχυση 10.000 ευρώ για όλους, χωρίς γεωγραφικούς διαχωρισμούς. Δικαιούχοι: Εντάσσονται πλέον συνταξιούχοι, φοιτητές και Έλληνες του εξωτερικού. Αστικά Κέντρα: Επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση και σε πρωτεύουσες νομών (εφόσον φθίνουν δημογραφικά). Προκαταβολή: Πρόβλεψη για λήψη μέρους του ποσού νωρίτερα για τα πρώτα έξοδα. Digital Nomads: Δυνατότητα συμμετοχής και για όσους εργάζονται απομακρυσμένα.

Η «χρηστική» γωνία: Αρκούν 10.000 ευρώ για μια νέα ζωή;

Αν σκέφτεστε να κάνετε το βήμα, πρέπει να ζυγίσετε την πραγματικότητα πίσω από το ποσό:

Το κόστος διαβίωσης: Τα 10.000 ευρώ καλύπτουν μετά βίας τα έξοδα μετακόμισης και τα πρώτα ενοίκια. Χωρίς μόνιμες θέσεις εργασίας και υποδομές υγείας στις περιοχές αυτές, η μετεγκατάσταση παραμένει ριψοκίνδυνη.



Η παγίδα της 5ετίας : Πρέπει να αποδείξετε ότι μένετε αλλού τα τελευταία 5 χρόνια. Αν ήδη επιστρέψατε στον τόπο σας για να γλιτώσετε από την ακρίβεια της Αθήνας, αποκλείεστε από την ενίσχυση.



Υγεία και Παιδεία: Οι περιοχές που επιλέχθηκαν παρουσιάζουν πληθυσμιακή μείωση πάνω από 10% ακριβώς επειδή λείπουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία.

Η κριτική: Το πρόγραμμα μοιάζει περισσότερο με προσπάθεια «εξαγωγής» του προβλήματος της ακρίβειας των πόρων στην περιφέρεια, παρά με στρατηγικό σχέδιο. Όσο η κυβέρνηση προσφέρει εφάπαξ ποσά αντί για μόνιμα κίνητρα (φοροαπαλλαγές, στελέχωση νοσοκομείων, χαμηλό κόστος ενέργειας), η επαρχία θα συνεχίσει να ερημώνει.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

1) Ποιες Περιφερειακές Ενότητες προστίθενται στο διευρυμένο πρόγραμμα

Η Καστοριά,

Η Φλώρινα,

Το Κιλκις,

Οι Σέρρες,

Η Πέλλα

Η Δράμα

Υπενθυμίζεται πως έως σήμερα το πρόγραμμα αφορούσε μόνο τους παρακάτω δήμους του Έβρου. Συγκεκριμένα:

Τον δήμο Σουφλίου (Δημοτικές ενότητες Ορφέα, Σουφλίου, Τυχερού)

Τον δήμο Διδυμοτείχου (Δημοτικές ενότητες Διδυμότειχου, Μεταξάδων)

Τον δήμο Ορεστιάδας (Δημοτικές ενότητες Ορεστιάδας, Βύσσας, Τριγώνου, Κυπρίνου)

2) Ποιες είναι οι νέες κατηγορίες πολιτών που εντάσσονται στους δικαιούχους του διευρυμένου προγράμματος

Οι Έλληνες του εξωτερικού

Οι συνταξιούχοι

Οι φοιτητές που τελειώνουν τις σπουδές τους στην Καστοριά, στην Φλώρινα, στο Κιλκις, στις Σέρρες, στην Πέλλα και στη Δράμα, θέλουν να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές και των οποίων η μόνιμη βάση κατοικίας δεν είναι σε αυτές.

Οι ψηφιακοί νομάδες

3) Τι αλλάζει στα ποσά του επιδόματος

Με το διευρυμένο πρόγραμμα, το ποσό του επιδόματος ενοποιείται και διαμορφώνεται ενιαία στα 10.000 ευρώ για όλους τους δικαιούχους του προγράμματος ανεξαρτήτως μεγέθους οικισμού, δηλαδή εάν έχει πάνω από 500 κατοίκους ή κάτω από τον αριθμό αυτόν.

Υπενθυμίζεται πως μέχρι σήμερα στους δικαιούχους του προγράμματος δίνονταν επίδομα:

ύψους 10.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό έως 500 κατοίκους

ύψους 6.000 ευρώ για μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και συγκεκριμένα στους δήμους Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας με πληθυσμό άνω των 500 κατοίκων.

4) Πώς θα δοθεί το επίδομα στους δικαιούχους του διευρυμένου προγράμματος

Το ποσό των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και μάλιστα πυπάρχει ένα ενδεχόμενο να δοθούν τα χρήματα αυτά σε δύο δόσεις: Δηλαδή να χορηγηθεί προκαταβολικά το 50% αυτών πριν από την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης, αφού έχει εγκριθεί πρώτα η σχετική αίτηση και το άλλο ποσό μεταγενέστερα, ωστόσο αυτό δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη.

5) Πότε ανοίγει η πλατφόρμα του διευρυμένου προγράμματος για τις αιτήσεις

Από τον Μάρτιο. Μάλιστα το διευρυμένο πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενηθεί στο https://relocation.vouchers.gov.gr/home, όπου ο ενδιαφερόμενος για να εισέλθει στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να:

συμπληρώσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet

καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας του

το IBAN του

την οικογενειακή του κατάσταση

επισυνάψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά



6) Ποιες περιοχές θα ενταχθούν το επόμενο διάστημα στο πρόγραμμα

Στόχος είναι να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα και άλλες περιοχές, όπως νησιώτικες και βόρεια.

