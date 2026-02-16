Ζώδια 2026: Το «εκρηκτικό» 15νθήμερο των εκλείψεων – Τι φέρνουν η Ηλιακή και η Σεληνιακή έκλειψη

Βρισκόμαστε προ των πυλών μιας περιόδου μεγάλων ανατροπών, καθώς οι επερχόμενες εκλείψεις του 2026 αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτες για ριζικές αλλαγές σε όλα τα ζώδια. Το επόμενο 15νθήμερο μας καλεί να αποδεχτούμε μια νέα πραγματικότητα, αφήνοντας πίσω παρωχημένες δομές και ψευδαισθήσεις.

Ηλιακή Έκλειψη στον Υδροχόο (17 Φεβρουαρίου): Η «Επανάσταση» του Εμείς

Στις 17 Φεβρουαρίου, η Ηλιακή Έκλειψη στις 28° του Υδροχόου ανοίγει έναν κύκλο που θα μας επηρεάσει για το επόμενο εξάμηνο.

Το Μάθημα: Η κατάρρευση του «εγώ εναντίον όλων». Η ενέργεια αυτή μας ωθεί να αναζητήσουμε υποστήριξη σε κοινωνικά σύνολα και να εξετάσουμε την αυθεντικότητα των σχέσεών μας.



Η Παγίδα: Η δύσκολη όψη με τον Ουρανό μπορεί να προκαλέσει παρορμητικές κινήσεις και επαναστατική ορμή που απειλεί μακροπρόθεσμους στόχους.



Το Ερώτημα: Πού υποκριθήκαμε για να γίνουμε αρεστοί; Ήρθε η ώρα να τερματίσουμε ό,τι δεν μας επιτρέπει να αναπτυχθούμε.





Ολική Σεληνιακή Έκλειψη (3 Μαρτίου): Πρακτικότητα και Πνεύμα

Λίγες ημέρες μετά, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στον άξονα Παρθένου-Ιχθύων. Εδώ, η σύγκρουση γίνεται ανάμεσα στην καθημερινή ρουτίνα και το πνευματικό όραμα.

Οργάνωση: Η Παρθένος απαιτεί φροντίδα της υγείας και οργάνωση της καθημερινότητας.



Συνειδητοποίηση: Αν η ζωή σας είναι ένα χάος χωρίς πρόγραμμα ή μια λίστα υποχρεώσεων χωρίς ψυχή, αυτή η έκλειψη θα φέρει μια «κρίση συνειδητοποίησης».



Ιστορικές Αναδρομές και το Κλειδί του 2010

Η τωρινή συγκυρία παρουσιάζει ομοιότητες με τις περιόδους 2008-2009 και 2016-2019. Ωστόσο, η φετινή σύνοδος Κρόνου-Ποσειδώνα κάνει τη διαφορά: οι παλιές βάσεις ασφάλειας διαλύονται οριστικά για να χτιστούν νέες. Ως αντίβαρο, ο Δίας στον Καρκίνο προσφέρει την οικογενειακή θαλπωρή ως καταφύγιο.



Τι να προσέξετε αυτό το 15νθήμερο

Αποφάσεις: Μην κλείνετε οριστικά πόρτες. Η «σκοτεινή» ενέργεια των εκλείψεων παραμορφώνει την κρίση σας.

Κοινωνική Δράση: Η προσφορά και η ένταξη σε ανθρωπιστικές ομάδες θα λειτουργήσει θεραπευτικά.

Υγεία: Το σώμα σας θα αντιδράσει στο άγχος της μεταμόρφωσης. Ακούστε τις ανάγκες του.

