Ghosting: Γιατί εξαφανίζονται ξαφνικά χωρίς μια λέξη; Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από την πιο «σκληρή» τάση των σχέσεων

Ghosting: Γιατί εξαφανίζονται ξαφνικά χωρίς μια λέξη; Η ψυχολογική εξήγηση πίσω από την πιο «σκληρή» τάση των σχέσεων

Είναι η απόλυτη μάστιγα των σύγχρονων σχέσεων. Εκεί που όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, τα μηνύματα σταματούν, οι κλήσεις δεν απαντώνται ποτέ και το άλλο πρόσωπο γίνεται... «φάντασμα». Το ghosting δεν είναι απλώς μια έλλειψη ευγένειας, αλλά μια συμπεριφορά που μπορεί να προκαλέσει έντονο ψυχικό πόνο σε όποιον τη βιώνει.

Γιατί το κάνουν;

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, το ghosting σπάνια αφορά εσάς. Αφορά σχεδόν πάντα τον «θύτη»:

  1. Αποφυγή σύγκρουσης: Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την αντιπαράθεση. Αντί να πουν «δεν ενδιαφέρομαι άλλο», επιλέγουν τη σιωπή για να γλιτώσουν τη δύσκολη συζήτηση.

  2. Συναισθηματική ανωριμότητα: Η ικανότητα να επικοινωνεί κανείς τα θέλω του απαιτεί ωριμότητα. Το ghosting είναι ο «εύκολος δρόμος» για όσους δεν μπορούν να διαχειριστούν τα συναισθήματα των άλλων.

  3. Η κουλτούρα της «αναλωσιμότητας»: Στην εποχή των dating apps, πολλοί θεωρούν ότι οι άνθρωποι είναι αντικαταστάσιμοι, κάτι που μειώνει την ενσυναίσθηση.

Πώς να το διαχειριστείτε χωρίς να χάσετε την αυτοπεποίθησή σας:

  • Μην ζητάτε απαντήσεις: Η σιωπή τους είναι η απάντηση. Το να στέλνετε επαναλαμβανόμενα μηνύματα ζητώντας εξηγήσεις, απλώς παρατείνει τη δική σας αγωνία.

  • Βάλτε ένα όριο: Δώστε στον εαυτό σας ένα μικρό χρονικό διάστημα να λυπηθεί και μετά προχωρήστε. Μην αφήνετε την ανωριμότητα κάποιου άλλου να καθορίσει την αξία σας.

  • Κάντε το δικό σας "Closer": Μπορείτε να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα τύπου: «Επειδή βλέπω ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση, το αφήνω εδώ. Σου εύχομαι τα καλύτερα». Αυτό βοηθάει εσάς να κλείσετε τον κύκλο.

Madata Tip: Να θυμάστε πως το ghosting λέει τα πάντα για τον χαρακτήρα του άλλου και τίποτα για τη δική σας προσωπικότητα.

