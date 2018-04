Τα περίεργα τελετουργικά πλουσίων και διασήμων

Η Beyonce είναι ένας κανονικός άνθρωπος – ή τουλάχιστον αυτό θέλει να πιστέψεις η εικονογράφος Ellen Weinstein που έχει τη βάση της στη Νέα Υόρκη. Στο νέο της βιβλίο, "Recipes for Good Luck: The Superstitions, Rituals, and Practices of Extraordinary People", («Συνταγές για Καλή Τύχη: Οι προλήψεις, τα τελετουργικά και οι πρακτικές ασυνήθιστων ανθρώπων», εξερευνά τα τελετουργικά που ακολουθούν ορισμένοι από τις πιο αναγνωρισμένες δημιουργικές προσωπικότητες παγκοσμίως για να ευνοήσουν την καλή τους τύχη, προκειμένου να δείξει ότι αγχώνονται το ίδιο όπως όλος ο κόσμος.



Προκειμένου να ηρεμήσει τα νεύρα της προτού ανέβει στην σκηνή, η Beyonce ακολουθεί μια τελετουργική διαδικασία που περιλαμβάνει stretching, προσευχή, καθώς μια ώρα απομόνωσης με την αγαπημένη της playlist.



Κάποιοι άλλοι, έχουν πιο ασυνήθιστες προκαταλήψεις: ο ζωγράφος Σαλβαντόρ Νταλί, κουβαλούσε ένα κομμάτι θαλασσόξυλου για να αποφεύγει τα κακά πνεύματα, ενώ ο Πάμπλο Πικάσο, προσκολλιόταν με προσωπικά αντικείμενα –από παλιά ρούχα μέχρι τρίχες- προκειμένου να διατηρήσει την ιδιοσυγκρασία του.



«Κάποιος μπορεί να έχει πετύχει φοβερά κατορθώματα και να διατηρεί τελετουργικά προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχία του», λέει η Weinstein και συνεχίζει: «Δείχνει πόσο κοινότοπες είναι αυτού του είδους οι συμπεριφορές και πόσο μοναδική είναι η συνταγή του κάθε ανθρώπου για καλή τύχη».



Η Weinstein ξεκίνησε να διερευνά τις προκαταλήψεις των διασήμων, όταν της ανατέθηκε η αποστολή να εικονογραφήσει ένα άρθρο για τα τελετουργικά για καλή τύχη.



Αφού παρατήρησε μια αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στις ιδιόμορφες συνήθειες της και σε εκείνες που εικονογραφούσε, άρχισε να διερευνά πώς μερικές από τις μεγαλύτερες δημιουργικές προσωπικότητες στην ιστορία χαλαρώνουν τα νεύρα τους ή ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα.



Η έρευνά της περιελάμβανε την αναζήτηση αρχειοθετημένων συνεντεύξεων και βιογραφιών ιστορικών μορφών. Για τους σύγχρονους σταρ, έψαξε άρθρα, βίντεο συνεντεύξεις, αλλά και τα προφίλ τους στα social media. Τελικά, όπως δηλώνει στο βιβλίο, «οι απρόσιτες αυτές προσωπικότητες άρχισαν να δείχνουν πιο ρεαλιστικές».



Αυτά είναι τα περίεργα τελετουργικά ορισμένων πλουσίων, όπως τα καταγράφει στο βιβλίο της η Weinstein.

cnn