Ο Επίσκοπος Χρυσόστομος και η δημόσια συζήτηση

Ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Χρυσόστομος, έκανε μία νέα δήλωση σχετικά με τη Ναταλία Λιονάκη, με αφορμή τη ζωή της μοναχής Φεβρωνίας και τη σχέση της με τη μητέρα της. Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο Επίσκοπος ζήτησε να σταματήσει η δημόσια συζήτηση γύρω από την μοναχή, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να ζήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Να σεβαστούμε την απόφαση και τη θέση της μοναχής Φεβρωνίας σε αυτό που κάνει. Ενοχλείται, βέβαια. Ας την αφήσουμε στην ησυχία της», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι είναι σε ασφαλή τόπο και απολαμβάνει τη στήριξη και την προσευχή των πιστών.

Σχέσεις με την οικογένεια

Ο Επίσκοπος αναφέρθηκε και στη δυσκολία της σχέσης της Φεβρωνίας με τη μητέρα της, επισημαίνοντας την πιθανότητα επικοινωνίας στο μέλλον. «Αν δοθεί η ευκαιρία θα επικοινωνήσω με την κυρία Λιονάκη. Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις, τουλάχιστον μαζί μας και έχει ο Θεός», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασύνδεσης.

Το παρελθόν και η απόφαση της Ναταλίας

Σε προηγούμενη συνέντευξή του, ο Επίσκοπος είχε αναφερθεί πιο αναλυτικά στις αντιδράσεις της οικογένειας της Ναταλίας όταν αποφάσισε να γίνει μοναχή. Είχε τονίσει ότι η μητέρα της και η οικογένειά της αντέδρασαν έντονα, δημιουργώντας αναστάτωση στην εκκλησία στην Κρήτη. «Η αδελφή προτίμησε να εξαφανιστεί, για να μην ενοχλείται, διότι η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της», είχε πει.

Ο Χρυσόστομος υπογράμμισε ότι η απόφαση της Λιονάκη να ακολουθήσει τον δρόμο του μοναχισμού δεν ήταν βιαστική. «Δεν είναι κανένα μικρό κοριτσάκι για να πάρει μία απόφαση επιπόλαιη. Ήταν μεστή γυναίκα και μάλιστα είχε πρόοδο στην επαγγελματική της ζωή», σημείωσε.

Η θέση της Εκκλησίας

Ο Επίσκοπος ξεκαθάρισε ότι η Εκκλησία δεν επιθυμεί να έχει αντιπαραθέσεις με την οικογένεια της μοναχής. «Δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αντιδικία με τους γονείς. Σε ένα μοναστήρι οι γονείς μιας μοναχής είναι και δικοί μας γονείς. Γινόμαστε μια οικογένεια όλοι», δήλωσε, προσκαλώντας την οικογένεια της Ναταλίας να έρθει σε επικοινωνία μαζί της αν το επιθυμούν.

Η δημόσια παρέμβαση του Επισκόπου Χρυσόστομου αναδεικνύει την ευαισθησία που περιβάλλει τις προσωπικές επιλογές και τις σχέσεις εντός της οικογένειας. Η κατάσταση της μοναχής Φεβρωνίας και η επιθυμία της να ζήσει μακριά από την προσοχή του κοινού είναι σεβαστές και οι προτροπές του Επισκόπου για σεβασμό και αποδοχή είναι σημαντικές. Η προσπάθεια επανασύνδεσης με την οικογένειά της είναι ένα βήμα που μπορεί να φέρει ανακούφιση και κατανόηση, ωστόσο, πρέπει να γίνει με προσοχή και σεβασμό στις επιθυμίες της.

