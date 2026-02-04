Σήμερα, 4 Φεβρουαρίου 2026, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Αντίνοος Αλμπάνης καθηλώνει με μια ανάρτηση που αγγίζει τον πυρήνα της ανθρώπινης οδύνης και της απομόνωσης που επιφέρει η ασθένεια.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου, ο Αντίνοος Αλμπάνης δημοσίευσε μια φωτογραφία από την περίοδο των θεραπειών του, συνοδεύοντάς την με μια φράση που αποτυπώνει την πλήρη απώλεια ελέγχου πάνω στον ίδιο του τον εαυτό: «Το σώμα δεν ανήκε πια σε μένα, πονούσε μόνο του».
Η μάχη με το «ταμπού» και τη λύπηση
Ο ηθοποιός, που έχει δώσει τη δική του νικηφόρα μάχη με το λέμφωμα, αναφέρθηκε για ακόμη μια φορά στους λόγους που τον οδήγησαν να βιώσει αυτή την περιπέτεια στην απομόνωση:
Η άρνηση της οίκτου: «Δεν ήθελα να με λυπούνται», εξηγεί, τονίζοντας πως η λύπηση στα μάτια των άλλων είναι συχνά πιο δυσβάσταχτη από την ίδια την ασθένεια.
Το στίγμα της «επάρατης νόσου»: Ο Αλμπάνης στάθηκε στην ανάγκη να σπάσει το ταμπού γύρω από τον καρκίνο, επικρίνοντας την κοινωνική τάση να αντιμετωπίζονται οι ογκολογικοί ασθενείς ως «μελλοθάνατοι».
Το κύμα συμπαράστασης
Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral, με χιλιάδες χρήστες να εκφράζουν τον σεβασμό τους για τη δύναμη και την ειλικρίνειά του. Η φωτογραφία-ντοκουμέντο λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι πίσω από τη λάμψη της δημοσιότητας, η μάχη για τη ζωή είναι μοναχική και σκληρή.
