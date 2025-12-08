Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του τροχαίου που κόστισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη και άφησε σοβαρά τραυματισμένες τις Μίνα Αρναούτη και Φρόσω Κυριάκου, καθώς το Εφετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφασή του, κλείνοντας ουσιαστικά το σκέλος των αποζημιώσεων.

Η δικαστική κρίση είναι ξεκάθαρη: ο τραγουδιστής αναγνωρίζεται ως οδηγός του οχήματος τη στιγμή του δυστυχήματος, ενώ παράλληλα καταλογίζεται 50% συνυπαιτιότητα στις δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο. Ο λόγος, σύμφωνα με το σκεπτικό, είναι ότι γνώριζαν πως ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ και επιπλέον δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας — δύο στοιχεία που, όπως επισημαίνει το Εφετείο, επηρέασαν καθοριστικά το ύψος των αποζημιώσεων.

Τα ποσά που επιδικάστηκαν

Βάσει της απόφασης, η οικονομική αποκατάσταση για τις δύο γυναίκες διαμορφώνεται ως εξής:

- Μίνα Αρναούτη: 39.000 €

- Φρόσω Κυριάκου: 9.000 €

Τα ποσά θα καταβληθούν αρχικά από την ασφαλιστική εταιρεία, ωστόσο η απόφαση δίνει το δικαίωμα στην εταιρεία να ζητήσει στη συνέχεια επιστροφή των χρημάτων από την οικογένεια του Παντελή Παντελίδη, λόγω της αποδοχής ευθύνης του οδηγού.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι οι δύο επιβάτιδες θα λάβουν τις αποζημιώσεις χωρίς καθυστέρηση, ενώ η νομική διεκδίκηση μεταξύ ασφαλιστικής και οικογένειας — εφόσον υπάρξει — αποτελεί επόμενο στάδιο.

Τι απέρριψε το δικαστήριο

Το Εφετείο απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η οικογένεια Παντελίδη, κλείνοντας έτσι αυτό το τμήμα της δικαστικής διαδικασίας και τερματίζοντας μια πολυετή υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη.

Βασικά σημεία της απόφασης

- Οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης

- Οι συνεπιβάτιδες δεν έφεραν ζώνες ασφαλείας

- Ορίζεται 50% συνυπαιτιότητα Αρναούτη & Κυριάκου

- Αποζημιώσεις: 39.000€ στη Μίνα Αρναούτη & 9.000€ στη Φρόσω Κυριάκου

- Πληρωμή από την ασφαλιστική – με δυνατότητα επιστροφής από την οικογένεια Παντελίδη

- Η αγωγή της οικογένειας απορρίφθηκε









