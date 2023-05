Σακίρα: Φήμες ότι η Κολομβιανή σταρ είναι ζευγάρι με τον Τομ Κρουζ

Η Σακίρα τράβηξε πάνω της, για μία ακόμη φορά τα φώτα της δημοσιότητας.

Έναν μήνα μετά την μετακόμισή της στο Μαιάμι η Κολομβιανή τραγουδίστρια βρέθηκε στο Grand Prix της Formula 1 μαζί με γιο της Μίλαν. Ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε να συνομιλεί με τον ηθοποιό Τομ Κρούζ (Tom Cruise) γεγονός που πυροδότησε φήμες για νέο ειδύλλιο, αναφέρει η Dailymail.

ο προηγούμενο βράδυ η Σακίρα έλαβε το βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς» στα βραβεία Billboard’s, «Women in Latin Music Awards» σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Watsco Center στο Μαϊάμι.

