Η ελληνοαμερικανική κοινότητα θρηνεί την Ιωάννα Αντζουλή-Γιαννοπούλου, τη «ψυχή» του Cosmos FM

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην ελληνοαμερικανική κοινότητα ο αιφνίδιος θάνατος της Ιωάννας Αντζουλή-Γιαννοπούλου. Η εκλιπούσα υπήρξε επί σειρά ετών διευθύντρια λειτουργίας του ομογενειακού ραδιοφωνικού σταθμού Cosmos FM και θεωρούνταν ένα από τα πρόσωπα που συνέδεσαν την παρουσία τους με τη λειτουργία και την εξέλιξή του. Η Ιωάννα Γιαννοπούλου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών, την Κυριακή 23 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα.

Ο αιφνίδιος θάνατος και η εξόδιος ακολουθία

Η είδηση του θανάτου της Ιωάννας Αντζουλή-Γιαννοπούλου βύθισε στο πένθος την ελληνοαμερικανική κοινότητα. Η 71χρονη διευθύντρια λειτουργίας του Cosmos FM απεβίωσε ξαφνικά την Κυριακή 23 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της παραμονής της στην Ελλάδα.

Η εξόδιος ακολουθία της θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 25 Αυγούστου, στις 6 το απόγευμα. Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή της Γλύφας Φθιώτιδας. Στην ακολουθία αναμένεται να παραστούν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες της εκλιπούσας, καθώς και στελέχη του μη κερδοσκοπικού οργανισμού GAEPIS, υπό την αιγίδα του οποίου λειτουργεί ο ραδιοφωνικός σταθμός Cosmos FM.

Η πορεία της στην ομογένεια και το ραδιόφωνο

Η Ιωάννα Γιαννοπούλου γεννήθηκε στη Λαμία και μεγάλωσε στην Αθήνα. Το 1973 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά της στο Μπρούκλιν των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, συνέχισε την εκπαιδευτική της πορεία, σπουδάζοντας αγγλική γραφή στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και αποκτώντας πτυχίο Ελευθέρων Τεχνών από το Brooklyn College. Η επαφή της με τον κόσμο του ραδιοφώνου ξεκίνησε από τα νεανικά της χρόνια, όταν εργάστηκε στην ελληνόφωνη εκπομπή «Paralikas Show» του WEVD.

Παράλληλα με την επαγγελματική της δραστηριότητα, η Ιωάννα Γιαννοπούλου διατήρησε έντονη παρουσία στα κοινά της ομογένειας. Στην κοινότητα των Τριών Ιεραρχών στο Μπρούκλιν, προσέφερε τις υπηρεσίες της ως πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Δασκάλων. Επίσης, συμμετείχε ενεργά στο σχολικό συμβούλιο και προσέφερε πολύτιμο έργο στη Φιλόπτωχο Αδελφότητα της κοινότητας.

Η «Μάνα του Λόχου» του Cosmos FM

Η μακρόχρονη και ουσιαστική πορεία της Ιωάννας Γιαννοπούλου στον Cosmos FM ξεκίνησε το 2001, όταν εντάχθηκε εθελοντικά στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό GAEPIS. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2006, ανέλαβε τη θέση της διευθύντριας λειτουργίας του σταθμού. Από τότε, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην καθημερινή λειτουργία του Cosmos FM.

Η προσφορά της ήταν καθοριστική στην αποστολή του σταθμού να διατηρεί ζωντανή την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό, καθώς και να ενισχύει τους δεσμούς της ομογένειας με την Ελλάδα. Ανάμεσα στους παραγωγούς και τους εθελοντές του σταθμού, ήταν ευρέως γνωστή με το προσωνύμιο «Μάνα του Λόχου», καθώς φρόντιζε να κρατά ενωμένη την ομάδα του Cosmos FM. Η αναγνώριση της προσφοράς της ήρθε το 2018, όταν τιμήθηκε από την Association of Greek American Professional Women με το βραβείο Greek American Woman of the Year, για το έργο της στον Cosmos FM και στην ευρύτερη κοινότητα της ομογένειας.

Τα συλλυπητήρια του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

Τη θλίψη του για την απώλεια της Ιωάννας Αντζουλή-Γιαννοπούλου εξέφρασε και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος. Ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή της εκλιπούσας στη διατήρηση μιας ισχυρής φωνής του Ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, τόνισε τον ρόλο της στην ενίσχυση των δεσμών της ομογένειας με την Ελλάδα, μέσα από το έργο της στο Cosmos FM.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος αναφέρθηκε στην πίστη, την εγκαρδιότητα και την ακούραστη διάθεση προσφοράς που χαρακτήριζαν την παρουσία της Ιωάννας Αντζουλή-Γιαννοπούλου. Κατέληξε εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στους δύο γιους της, στην οικογένειά της, καθώς και σε όλους τους ανθρώπους του Cosmos FM και του GAEPIS, οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί της και επωφελήθηκαν από την προσφορά της.

Με πληροφορίες από: Topontiki