Έρευνα του UCLA: Η οδήγηση μοτοσικλέτας μειώνει το στρες και αυξάνει την εγρήγορση

Επιστήμονες από το Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior του UCLA κατέγραψαν την εγκεφαλική δραστηριότητα αναβατών μοτοσικλετών, διαπιστώνοντας θεαματική μείωση της έντασης και άνοδο της εγρήγορσης μετά από κάθε διαδρομή. Η νευροβιολογική έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από την Harley-Davidson Motor Company, δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Brain Research. Τα αποτελέσματα προσφέρουν μετρήσιμα δεδομένα που επιβεβαιώνουν όσα οι αναβάτες περιγράφουν εδώ και δεκαετίες σχετικά με τα θετικά οφέλη της οδήγησης μοτοσικλέτας στη νοητική κατάσταση και τη φυσιολογική απόκριση του οργανισμού.

Μεθοδολογία και βασικά ευρήματα της μελέτης

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior του UCLA. Για τις ανάγκες της μελέτης, χρησιμοποιήθηκε φορητή τεχνολογία ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος, επιτρέποντας στους ερευνητές να καταγράψουν την εγκεφαλική δραστηριότητα των συμμετεχόντων. Παράλληλα, παρακολουθήθηκαν ο καρδιακός ρυθμός και τα επίπεδα ορμονών των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευνα.

Οι μετρήσεις αυτές έγιναν σε τρία διαφορετικά στάδια: πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την οδήγηση μοτοσικλέτας. Για λόγους σύγκρισης, οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες μετρήσεις και κατά την οδήγηση αυτοκινήτου, καθώς και σε περιόδους ανάπαυσης. Τα ευρήματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Brain Research, παρέχοντας ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στα δεδομένα.

Σημαντική μείωση του στρες και ορμονικές μεταβολές

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας αφορά τη μείωση των δεικτών στρες. Συγκεκριμένα, μια διαδρομή με μοτοσικλέτα διάρκειας περίπου 20 λεπτών συνδέθηκε με μείωση κατά 28% στους ορμονικούς βιοδείκτες του στρες. Αυτό το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει με μετρήσιμο τρόπο ότι η εμπειρία της οδήγησης μοτοσικλέτας μπορεί να επηρεάσει θετικά την απόκριση του οργανισμού στην καθημερινή ένταση.

Εκτός από τη μείωση του στρες, καταγράφηκαν και άλλες φυσιολογικές μεταβολές. Κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ο καρδιακός ρυθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε κατά 11%. Ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε αύξηση των επιπέδων αδρεναλίνης κατά 27%. Αυτές οι τιμές παραπέμπουν σε μια φυσιολογική ενεργοποίηση του οργανισμού, αντίστοιχη με εκείνη που προκαλείται από μια ελαφριά μορφή σωματικής άσκησης.

Ενισχυμένη εγρήγορση και συγκέντρωση

Οι μεταβολές στην εγκεφαλική δραστηριότητα των αναβατών υπέδειξαν μια σημαντική ενίσχυση της εγρήγορσης. Αυτή η αυξημένη εγρήγορση ήταν αντίστοιχη με εκείνη που έχει συσχετιστεί με την κατανάλωση ενός φλιτζανιού καφέ. Πέρα από την εγρήγορση, οι ερευνητές κατέγραψαν και άλλα οφέλη στη γνωστική λειτουργία.

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε αυξημένη αισθητηριακή εστίαση, που σημαίνει καλύτερη ικανότητα των αναβατών να επικεντρώνονται στις αισθήσεις τους. Επίσης, καταγράφηκε καλύτερη παρακολούθηση των αλλαγών στο περιβάλλον, καθώς και μεγαλύτερη αντοχή στους περισπασμούς. Αυτά τα στοιχεία υποδηλώνουν μια βελτιωμένη ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής κατά την οδήγηση μοτοσικλέτας.

Η μοτοσικλέτα ως μέσο για μια διαφορετική νοητική κατάσταση

Η έρευνα ανέδειξε επίσης μια ποιοτική διαφορά μεταξύ της οδήγησης μοτοσικλέτας και της οδήγησης αυτοκινήτου. Σε σύγκριση με την οδήγηση αυτοκινήτου, η εμπειρία της μοτοσικλέτας οδήγησε τους συμμετέχοντες σε μια κατάσταση ήρεμης εγρήγορσης και βαθύτερης συγκέντρωσης. Αυτή η διαφοροποιημένη εγκεφαλική κατάσταση δεν ήταν παροδική.

Σύμφωνα με τη συνοδευτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, η κατάσταση αυτή παρέμεινε μετρήσιμη για τουλάχιστον 10 λεπτά μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής. Τα ευρήματα αυτά παρέχουν ένα επιστημονικό υπόβαθρο σε μια εμπειρία που είναι βαθιά συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της Harley-Davidson. Η ανάγκη συνεχούς παρατήρησης, ισορροπίας και ανταπόκρισης στο περιβάλλον, όταν ο αναβάτης βρίσκεται στον δρόμο, περιορίζει τους περισπασμούς και τον φέρνει ουσιαστικά στο παρόν.

Η εμπειρία της οδήγησης μοτοσικλέτας

Για την Harley-Davidson Athens, η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου Φάις, η μοτοσικλέτα δεν θεωρείται απλώς ένα μέσο μετακίνησης. Αντιθέτως, εκλαμβάνεται ως μια ολοκληρωμένη εμπειρία που προσφέρει ελευθερία, συγκέντρωση και σύνδεση με τον δρόμο. Πλέον, αυτή η εμπειρία δεν περιορίζεται στην περιγραφή από τους ίδιους τους αναβάτες, αλλά αποτυπώνεται και μέσα από μετρήσιμα επιστημονικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta