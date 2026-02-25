Σε αναμονή για την «απόλυτη» ανατροπή: Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» αποκαλύπτουν σκοτεινά μυστικά

Με ασύγκριτη αγωνία, το κοινό περιμένει απόψε το νέο επεισόδιο της σειράς «Παιχνίδια Εκδίκησης», που θα προβληθεί στις 22:30 στον ΑΝΤ1. Οι ήρωες βρίσκονται σε κρίσιμες στιγμές, καθώς οι σχέσεις και οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι αποκαλύψεις αναμένονται να φέρουν τα πάνω-κάτω.

Οι ήρωες σε κρίση

Ο Άγης και η Άννα, δύο από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη στιγμή της σχέσης τους. Μετά από μια βραδιά στο ξενοδοχείο, η Άννα στέλνει στον Χρήστο φωτογραφίες από τη συνάντησή της με τον Άγη, προκαλώντας εντάσεις και αβεβαιότητα. Ο Άγης προσπαθεί να προσεγγίσει την Άννα, αλλά εκείνη τον αποφεύγει, δημιουργώντας ερωτήματα για τις προθέσεις της.

Αγωνία για το μέλλον

Οι ανησυχίες για το μέλλον δεν σταματούν εδώ. Η Μαρίνα ανησυχεί για τα αποτελέσματα των ιατρικών της εξετάσεων σχετικά με την ικανότητά της να κάνει παιδί, φοβούμενη την αντίδραση του Χρήστου αν δεν είναι θετικά. Παράλληλα, η Κλέλια στοιχειώνεται από εφιάλτες για το μωρό της, ενώ η Βάνα προσπαθεί να πείσει τη Μάγια να μην απομακρυνθούν στο εξωτερικό.

Οικογενειακές εντάσεις

Οικογενειακές εντάσεις εκτυλίσσονται όταν ο Μάνος προσπαθεί να υποστηρίξει οικονομικά την κόρη του, ώστε να αφοσιωθεί στις σπουδές της. Ωστόσο, η Αφροδίτη αντιδρά έντονα στην πρότασή του, αποκαλύπτοντας τις διαφορές στις προσδοκίες και τις επιθυμίες τους.

Απρόβλεπτες εξελίξεις

Σε μια ανατρεπτική εξέλιξη, ο Άγης μαθαίνει από τη Μάγια ότι ο Φίλιππος σχεδιάζει γάμο, αλλά όχι με την Άννα. Αυτό τον ωθεί να παρακολουθήσει την Άννα, ζητώντας εξηγήσεις και απειλώντας την, προσθέτοντας επιπλέον ένταση και αγωνία στην πλοκή.

Οι πρωταγωνιστές της σειράς, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής και Μελίνα Κόντη, υπόσχονται να κρατήσουν το κοινό σε αναμμένα κάρβουνα με τις ερμηνείες τους, καθώς το παιχνίδι της εκδίκησης φτάνει σε νέα ύψη.

