Λανθασμένες εξετάσεις νεφρών του Μαραντόνα είχαν μπερδευτεί με του πατέρα του

Ένας πάροχος υγειονομικής περίθαλψης στην Αργεντινή παραδέχθηκε ότι είχε κάνει λάθος σε ιατρικές εξετάσεις του Ντιέγκο Μαραντόνα, συγχέοντάς τες με εκείνες του πατέρα του, ο οποίος έφερε επίσης το όνομα Ντιέγκο. Αυτό το σφάλμα οδήγησε στην αναστολή της δίκης που αφορά τον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου, «Ντιεγκίτο», για μία εβδομάδα. Η δίκη συνεχίζεται από τα μέσα Απριλίου, με δύο ακροάσεις την εβδομάδα, και αφορά την πιθανή θανατηφόρα αμέλεια στη φροντίδα του Μαραντόνα.

Το λάθος της Swiss Medical και η σύγχυση των εξετάσεων

Η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία υγείας Swiss Medical, η οποία διαθέτει κλινικές, παραδέχτηκε το λάθος της μέσω επιστολής. Σύμφωνα με την εταιρεία, προηγούμενες εξετάσεις «καταγράφηκαν κατά λάθος με το όνομα Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» σε ένα ενιαίο αρχείο.

Στην πραγματικότητα, επρόκειτο για «εξετάσεις δύο ξεχωριστών ατόμων»: του Ντιέγκο Μαραντόνα και του πατέρα του, ο οποίος απεβίωσε το 2015. Το σφάλμα αυτό εντοπίστηκε από έναν δικηγόρο υπεράσπισης, προκαλώντας την αναστολή της δικαστικής διαδικασίας.

Αναστολή της δίκης και δικαστικές ενέργειες

Το δικαστήριο, μετά την αποκάλυψη του λάθους, διέταξε την κατάσχεση ιατρικών αρχείων και εξετάσεων. Στόχος είναι η επαλήθευση της σύγχυσης που προέκυψε. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από ακρόαση κατά την οποία συζητήθηκε εκτενώς το ιστορικό νεφρικής νόσου του Μαραντόνα.

Η αναστολή αφορούσε την ακροαματική διαδικασία της Τρίτης, οδηγώντας σε μια εβδομαδιαία παύση της δίκης. Παρόλα αυτά, το δικαστήριο έχει ήδη δηλώσει ότι μια πιθανή επιβεβαίωση του λάθους «δεν θα ακυρώσει τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία» που σχετίζονται με το ιατρικό ιστορικό του Μαραντόνα.

Η πορεία της δίκης και οι επιπτώσεις

Ο Μαρσέλο Ντ’ Άντζελο, δικηγόρος της κόρης του Μαραντόνα, Τζιάνα, η οποία είναι πολιτικώς ενάγουσα στην υπόθεση, δήλωσε ότι η δίκη «θα προχωρήσει κανονικά». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, «χωρίς να λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του νεφρολόγου, ο οποίος παραπλανήθηκε» από το σφάλμα της Swiss Medical.

Επίσης, το λάθος δεν αναμένεται να επηρεάσει «τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η διεπιστημονική ιατρική επιτροπή» για την υπόθεση. Η ακύρωση της δίκης προκάλεσε ανησυχία για το ενδεχόμενο υποβολής πρότασης απόρριψης, κάτι που κανένα από τα δύο μέρη δεν έχει προτείνει μέχρι στιγμής.

Οι κατηγορούμενοι και προηγούμενο σκάνδαλο

Επτά επαγγελματίες υγείας βρίσκονται εκ νέου στο εδώλιο του κατηγορουμένου για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές. Αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης έως και 25 ετών για τον θάνατο του Μαραντόνα, ο οποίος απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2020 σε ηλικία 60 ετών, κατά τη διάρκεια οίκαδε νοσηλείας.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το 2025, η πρώτη δίκη για τον θάνατο του Μαραντόνα είχε ακυρωθεί μετά από δυόμισι μήνες. Αυτό συνέβη εν μέσω σκανδάλου, καθώς μία δικαστής είχε αποκλεισθεί επειδή συμμετείχε κρυφά στην προετοιμασία μιας σειράς ντοκιμαντέρ για την υπόθεση.

Με πληροφορίες από: Topontiki