Η δεξιά πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ κάνει πίσω στην αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης

Η λεγόμενη «δεξιά πτέρυγα» του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να εγκαταλείπει, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, την αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης του περασμένου Μαρτίου, η οποία αποκλείει τη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, καθώς και τη διακριτική ενόχληση που εκφράστηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Η συζήτηση για ενδεχόμενη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είχε ανοίξει εκ νέου με αφορμή την ανάρτηση του Παναγιώτη Λούσκου, στενού συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, ο οποίος ζητούσε ευθέως την ανατροπή της συνεδριακής απόφασης.

Η αμφισβήτηση της συνεδριακής απόφασης

Ο θόρυβος ξεκίνησε με την παρέμβαση του Παναγιώτη Λούσκου, ενός εκ των πιο έμπιστων ανθρώπων της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία έπεσε σαν βόμβα στο ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας σε άρθρο του Χάρη Δούκα, ο οποίος ζήτησε από το ΠΑΣΟΚ να υπερασπιστεί το «ΟΧΙ» του Συνεδρίου, ο κ. Λούσκος υποστήριξε ότι «οι αποφάσεις δεν είναι Ευαγγέλια» και ότι «η πολιτική οφείλει να διαβάζει την πραγματικότητα».

Στη συνέχεια, σημείωνε ότι «οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές», καθώς αποτυπώνουν τα δεδομένα της στιγμής κατά την οποία λαμβάνονται. Με αυτόν τον τρόπο άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εάν η κάλπη επιβάλει συνεργασίες, το ΠΑΣΟΚ να προσέλθει σε αυτές με τις δικές του προγραμματικές προϋποθέσεις. Παράλληλα, αμφισβητούσε ουσιαστικά τον στόχο της εκλογικής πρωτιάς, επισημαίνοντας ότι το κόμμα βρίσκεται δημοσκοπικά πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ σε ορισμένες μετρήσεις πιέζεται ακόμη και από τη Μαρία Καρυστιανού.

Σύνδεση με ευρύτερες κινήσεις

Η παρέμβαση του Παναγιώτη Λούσκου δεν αντιμετωπίστηκε ως μία απλή προσωπική άποψη. Αντιθέτως, συνδέθηκε με ρεπορτάζ της «Καθημερινής» που ανέφερε ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ διερευνούσαν τη συλλογή υπογραφών, με στόχο τη σύγκληση έκτακτου Συνεδρίου. Ο σκοπός ενός τέτοιου συνεδρίου θα ήταν η αναθεώρηση της απόφασης για καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.

Η ανάρτηση του κ. Λούσκου έδωσε έτσι την εντύπωση ότι η σχετική κίνηση αποκτούσε πλέον έναν πολιτικό εκφραστή, προκαλώντας περαιτέρω συζητήσεις και αντιδράσεις εντός του κόμματος, καθώς η Χαριλάου Τρικούπη εξέφρασε τη διακριτική της ενόχληση.

Η παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου

Η χθεσινή δήλωση της Άννας Διαμαντοπούλου, η οποία προφανώς έγινε υπό την πίεση της κρίσης που δημιούργησε ο συνεργάτης της, βάζει ένα, έστω και προσωρινό, τέλος στη σχετική εσωστρέφεια. Η πρώην υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση. Αυτόνομη πορεία».

Προσέθεσε, μάλιστα, ότι η πολιτική αυτονομία του κόμματος «δεν είναι διαπραγματεύσιμη», τονίζοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να γίνει συμπλήρωμα κανενός: Ούτε με τον Κ. Μητσοτάκη ούτε με τον Α. Τσίπρα». Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης και επαναφοράς της κομματικής γραμμής.

Η αποστασιοποίηση από τον συνεργάτη της

Ακόμη πιο σαφής ήταν η αποστασιοποίηση της Άννας Διαμαντοπούλου από τον Παναγιώτη Λούσκο. Με δηλώσεις της, ξεκαθάρισε ότι «κανείς δεν μιλά εξ ονόματός μου. Ό,τι θέλω να πω, το λέω μόνη μου, καθαρά και με την υπογραφή μου», υπογραμμίζοντας την προσωπική της ευθύνη για τις τοποθετήσεις της.

Από την πλευρά του, και ο ίδιος ο κ. Λούσκος διευκρίνισε ότι η τοποθέτησή του ήταν προσωπική και ότι δεν εξέφραζε την κυρία Διαμαντοπούλου. Αυτές οι δηλώσεις φαίνεται να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή της προσπάθειας να ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον για την παρούσα φάση.

Με πληροφορίες από: Topontiki