Ο ΠΟΥ συνέστησε μέτρα τύπου Covid-19 για τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Μέτρα τύπου Covid-19 συνέστησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για την αντιμετώπιση της επιδημίας του Έμπολα. Οι συστάσεις περιλαμβάνουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, ενισχυμένη επιτήρηση και περιορισμούς στις μετακινήσεις, καθώς η εξάπλωση του ιού έχει καταστήσει την τρέχουσα επιδημία τη φονικότερη στην ιστορία της χώρας.

Η επιτροπή του ΠΟΥ για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να εξετάσει την πορεία της επιδημίας. Οι προτάσεις, οι οποίες συντάχθηκαν από τον γενικό διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, δημοσιοποιήθηκαν χθες Δευτέρα το βράδυ.

Η εξάπλωση του ιού και η ιστορική διάσταση

Η επιδημία του Έμπολα κηρύχτηκε επίσημα τη 15η Μαΐου και έχει εξαπλωθεί μέχρι τώρα σε έξι επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 2.500 ανθρώπους, ξεπερνώντας έτσι την επιδημία που μαινόταν από το 2018 ως το 2020 στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η προηγούμενη επιδημία θεωρείτο μέχρι πρότινος η φονικότερη στην ιστορία της πελώριας αφρικανικής χώρας, ωστόσο τα τρέχοντα στοιχεία καταδεικνύουν μια ακόμη πιο σοβαρή κατάσταση, καθιστώντας την τρέχουσα επιδημία την πιο θανατηφόρα.

Συστάσεις για κοινωνικά μέτρα και μετακινήσεις

Ο ΠΟΥ εισηγήθηκε μια νέα σειρά συστάσεων που αφορούν τα κοινωνικά μέτρα, τις συγκεντρώσεις και τις εσωτερικές μετακινήσεις. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αναβολή μεγάλων συγκεντρώσεων ή συναθροίσεων σε περιοχές όπου καταγράφεται μετάδοση του ιού στην κοινότητα.

Επιπλέον, ο Οργανισμός συνέστησε τη μείωση του αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να εισέρχονται σε εστιατόρια, μπαρ και νυχτερινά κέντρα. Όσον αφορά τις μετακινήσεις, εισηγήθηκε τον περιορισμό σε μόνο έναν επιβάτη κάθε μετακίνησης με μοτοσικλέτα, ιδίως σε περιοχές όπου καταγράφεται μετάδοση του ιού.

Ενίσχυση ελέγχων και προστασία

Η ΛΔ Κονγκό καλείται να ενισχύσει τα μέσα που διαθέτει στον αγώνα κατά της επιδημίας, την επιτήρηση και τη διαχείριση. Στις προτάσεις του ΠΟΥ περιλαμβάνεται επίσης ο έλεγχος των μετακινήσεων και των δημόσιων συναθροίσεων, καθώς και η κινητοποίηση των κοινοτήτων και η προστασία του υγειονομικού προσωπικού.

Ο ΠΟΥ εισηγήθηκε ακόμη μέτρα για να ανοίξουν με ασφάλεια ξανά τα σχολεία. Προτάθηκε επίσης η διενέργεια οδικών υγειονομικών ελέγχων 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα σε ζώνες όπου μεταδίδεται ο ιός και σε αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εξάπλωσή του. Παράλληλα, ζητήθηκε ενισχυμένη επιτήρηση των πλεούμενων που συνδέουν πληττόμενες ζώνες με μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η πρωτεύουσα Κινσάσα.

Διεθνής βοήθεια και υλικοτεχνική υποστήριξη

Πέρα από τα παραπάνω μέτρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε, για πρώτη φορά, από τη ΛΔ Κονγκό να διευκολύνει την ανάπτυξη διεθνών ομάδων υγειονομικών. Αυτό κρίνεται απαραίτητο για την ενίσχυση των προσπαθειών αντιμετώπισης της επιδημίας.

Επιπλέον, ο Οργανισμός ζήτησε τη διευκόλυνση της εισαγωγής υλικού που είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική αντίδραση στην επιδημία, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διεθνή συνεργασία και υποστήριξη στον αγώνα κατά του Έμπολα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis