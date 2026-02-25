«Μυγάκια» στο οπτικό πεδίο: Ο άγνωστος «επισκέπτης» στα μάτια σας

Έχετε ποτέ παρατηρήσει μικροσκοπικά στίγματα ή ιστούς αράχνης να επιπλέουν στο οπτικό σας πεδίο; Αντί να μένουν στο ίδιο σημείο, φαίνεται να κινούνται όταν προσπαθείτε να εστιάσετε σε αυτά. Αυτά τα φαινόμενα ονομάζονται μυγάκια ή επιστημονικά Muscae volitantes και είναι πιο συνηθισμένα απ’ όσο νομίζετε.

Τι είναι τα μυγάκια στα μάτια;

Τα μυγάκια δεν βρίσκονται στον αμφιβληστροειδή, αλλά μέσα στο μάτι, συγκεκριμένα στο υαλώδες σώμα, το ζελατινώδες υλικό που γεμίζει το εσωτερικό του ματιού. Αποτελούνται από μικροσκοπικά συμπλέγματα κυττάρων ή πρωτεϊνών, όπως το κολλαγόνο. Όταν το φως περνά μέσα από το μάτι, τα σωματίδια αυτά ρίχνουν σκιές στον αμφιβληστροειδή, που είναι αυτό που τελικά βλέπουμε ως μυγάκια.

Γιατί εμφανίζονται;

Η καθηγήτρια Rigmor Baraas εξηγεί ότι τα μυγάκια είναι συχνά αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας γήρανσης. Με την πάροδο των χρόνων, το υαλώδες σώμα υγροποιείται και συρρικνώνεται, συνήθως μετά τα 50, αν και μπορεί να συμβεί και νωρίτερα. Κατά τη συρρίκνωση, οι ίνες κολλαγόνου συσσωρεύονται, δημιουργώντας τις γνωστές σκιές. Άλλοι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν την εμφάνιση μυγακίων είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, οι τραυματισμοί ή οι φλεγμονές στα μάτια.

Πότε να ανησυχήσετε;

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα μυγάκια δεν είναι επικίνδυνα. Ο εγκέφαλος συχνά μαθαίνει να τα αγνοεί. Ωστόσο, αν παρατηρήσετε ξαφνική αύξηση στον αριθμό τους ή αν συνοδεύονται από λάμψεις φωτός, είναι σημαντικό να επισκεφθείτε έναν οπτικό ή οφθαλμίατρο. Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδεικνύουν αποκόλληση του υαλώδους ή του αμφιβληστροειδούς, μια κατάσταση που χρήζει άμεσης ιατρικής αξιολόγησης.

