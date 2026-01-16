Αλτσχάιμερ: Το φθηνό συμπλήρωμα που «θωρακίζει» το μυαλό των 60ρηδων μέσα σε 3 μήνες

Μια επαναστατική ανακάλυψη από το King’s College του Λονδίνου φέρνει ελπίδες για την ενίσχυση της μνήμης στον γηράσκοντα πληθυσμό, χρησιμοποιώντας μια απλή και εξαιρετικά φθηνή μέθοδο.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications, η καθημερινή λήψη ενός συμπληρώματος φυτικών ινών –συγκεκριμένα ινουλίνης και φρουκτοολιγοσακχαριτών– μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εγκεφαλική λειτουργία σε άτομα άνω των 60 ετών μέσα σε μόλις 12 εβδομάδες.

Ο άξονας εντέρου-εγκεφάλου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι φυτικές ίνες αλλάζουν τη σύνθεση του εντερικού μικροβιώματος, αυξάνοντας τα ωφέλιμα βακτήρια όπως το Bifidobacterium. Αυτή η αλλαγή φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη γνωστική υγεία, βελτιώνοντας τις επιδόσεις σε τεστ που αποτελούν πρώιμους δείκτες για τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Στην έρευνα συμμετείχαν 36 ζεύγη διδύμων άνω των 60 ετών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι:

Η ομάδα που λάμβανε τις φυτικές ίνες είχε καλύτερες επιδόσεις στη μνήμη και στην ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών.

Η παρέμβαση ήταν ασφαλής και φθηνή, καθιστώντας την προσιτή σε όλους.

Παρόλο που δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη μυϊκή δύναμη, η εγκεφαλική τόνωση ήταν εντυπωσιακή.



«Η αποκρυπτογράφηση των μυστικών του άξονα εντέρου-εγκεφάλου προσφέρει νέες προσεγγίσεις για μια πιο υγιή και μακροχρόνια ζωή», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας Dr. Mary Ni Lochlainn.

Διαβάστε ακόμα: Τέλος στη στέβια και την ασπαρτάμη: Βρέθηκε το «Ιερό Δισκοπότηρο» της ζάχαρης – Έχει την ίδια γεύση, αλλά 60% λιγότερες θερμίδες