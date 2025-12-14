Μάτι που τρέμει: Τι σημαίνει το «φτερούγισμα» του βλεφάρου και πώς αντιμετωπίζεται

Ένα ξαφνικό, επαναλαμβανόμενο τρέμουλο στο βλέφαρο είναι κάτι που οι περισσότεροι έχουμε βιώσει έστω και μία φορά. Το γνωστό «πετάει το μάτι» μπορεί να είναι απλώς ενοχλητικό, συχνά όμως προκαλεί ανησυχία, ειδικά όταν επιμένει. Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για ένα αθώο σύμπτωμα που συνδέεται άμεσα με την καθημερινότητά μας.

Τι ακριβώς είναι όμως, ποιοι είναι οι συχνότεροι λόγοι που εμφανίζεται και πότε χρειάζεται ιατρική εκτίμηση;



Τι είναι η μυοκλονία (μυοκυμία) του βλεφάρου

Ιατρικά, το τρέμουλο του ματιού ονομάζεται μυοκυμία ή μυοκλονία του βλεφάρου. Πρόκειται για ακούσιες, μικρές και επαναλαμβανόμενες συσπάσεις των μυών γύρω από το μάτι.

Συνήθως εμφανίζονται στο άνω βλέφαρο, λιγότερο συχνά στο κάτω, και γίνονται περισσότερο αισθητές από τον ίδιο τον πάσχοντα παρά ορατές από τους γύρω του. Οι συσπάσεις είναι ακίνδυνες και παροδικές, αλλά μπορεί να διαρκέσουν από λίγα λεπτά έως και αρκετές ημέρες.



Οι συχνότερες αιτίες που «τρέμει» το μάτι

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, το φαινόμενο σχετίζεται με παράγοντες του τρόπου ζωής. Οι πιο συχνοί είναι:

Έλλειψη ύπνου και κόπωση

Η συνεχής καταπόνηση του οργανισμού επηρεάζει το νευρικό σύστημα και μπορεί να εκδηλωθεί με μυϊκούς σπασμούς.

Άγχος και στρες

Το στρες αποτελεί τον βασικότερο «ένοχο». Η ένταση συχνά εκτονώνεται μέσω των μυών του προσώπου.

Υπερβολική καφεΐνη

Καφές, ενεργειακά ποτά και δυνατό τσάι διεγείρουν το νευρικό σύστημα και εντείνουν τις ακούσιες συσπάσεις.

Ξηροφθαλμία

Η πολύωρη χρήση οθονών μειώνει το ανοιγοκλείσιμο των ματιών, προκαλώντας ξηρότητα και ερεθισμό.

Έλλειψη βασικών μετάλλων

Χαμηλά επίπεδα μαγνησίου ή καλίου μπορεί να ευνοήσουν μυϊκά τινάγματα.

Φαρμακευτική αγωγή

Ορισμένα φάρμακα έχουν ως παρενέργεια τις μυϊκές συσπάσεις.





Τι μπορείτε να κάνετε για να σταματήσει

Στις περισσότερες περιπτώσεις, απλές αλλαγές αρκούν για να υποχωρήσει το σύμπτωμα:

Φροντίστε για επαρκή και ποιοτικό ύπνο

Κάντε συχνά διαλείμματα από υπολογιστές και κινητά

Περιορίστε την καφεΐνη για λίγες ημέρες

Εφαρμόστε τεχνικές χαλάρωσης ή ήπια άσκηση

Χρησιμοποιήστε τεχνητά δάκρυα αν υπάρχει ξηρότητα

Διατηρήστε σωστή ενυδάτωση και ισορροπημένη διατροφή

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το τρέμουλο υποχωρεί μόνο του.



Πότε χρειάζεται επίσκεψη σε γιατρό

Αν και σπάνια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου το σύμπτωμα απαιτεί περαιτέρω έλεγχο. Απευθυνθείτε σε οφθαλμίατρο ή νευρολόγο αν:

Το τρέμουλο επιμένει για εβδομάδες

Το βλέφαρο κλείνει πλήρως και δυσκολεύεστε να ανοίξετε το μάτι

Οι συσπάσεις επεκτείνονται σε μάγουλο ή στόμα

Υπάρχει έντονη ερυθρότητα, πρήξιμο ή εκκρίσεις

Παρατηρείται μυϊκή αδυναμία ή ασυμμετρία στο πρόσωπο



Τι να κρατήσετε

Το μάτι που τρέμει είναι συνήθως ένα «καμπανάκι» του οργανισμού για ξεκούραση και αποφόρτιση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υποδηλώνει κάτι σοβαρό και υποχωρεί με απλές αλλαγές στην καθημερινότητα.

Αν όμως επιμένει ή συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, η συμβουλή ειδικού είναι το ασφαλέστερο βήμα.

