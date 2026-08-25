Κοβάσεβιτς: «Ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας»

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, ο οποίος υπηρετεί ως αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού τα τελευταία δύο χρόνια και υπήρξε παίκτης του συλλόγου το 2007, παραχώρησε πρόσφατα συνέντευξη στην ισπανική εφημερίδα «AS». Στη συνέντευξη αυτή, ο Κοβάσεβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην καριέρα του, στο μεταγραφικό παζάρι και κυρίως στην εμπειρία του στους «ερυθρόλευκους». Τόνισε με έμφαση τις υψηλές απαιτήσεις που συνοδεύουν έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, παρομοιάζοντας τον Ολυμπιακό με τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός ως «Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας»

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς περιέγραψε την ατμόσφαιρα και τις προσδοκίες στον Ολυμπιακό, κάνοντας μια ξεκάθαρη σύγκριση με έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου. «Πίεση και άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως έχει δηλώσει και στο παρελθόν ότι ο Ολυμπιακός είναι σαν τη Ρεάλ Μαδρίτης της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον πειραϊκό σύλλογο υπάρχει η υποχρέωση για διάκριση. Οι απαιτήσεις είναι εξαιρετικά υψηλές και συνεχείς, κάτι που ο ίδιος βρίσκει θετικό. «Και μου αρέσει έτσι γιατί αντανακλά το μεγαλείο του συλλόγου και τη φιλοδοξία του να συνεχίζει να κερδίζει τίτλους και να γράφει ιστορία», δήλωσε ο αθλητικός διευθυντής.

Η μεταγραφική περίοδος και οι προκλήσεις

Ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς αναφέρθηκε και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας αθλητικός διευθυντής κατά τη διάρκεια της μεταγραφικής περιόδου, ειδικά καθώς αυτή φτάνει στο τέλος της. «Πρέπει να βιαστείτε», είπε, περιγράφοντας την ένταση των ημερών αυτών.

Ο ίδιος εξήγησε ότι γίνονται πολλές αλλαγές και κάθε χρόνο γίνεται όλο και πιο δύσκολο να κλείσουν έγκαιρα τα ρόστερ. Αυτό οδηγεί σε αρκετές κινήσεις της τελευταίας στιγμής. Ο Κοβάσεβιτς υπογράμμισε τη σημασία του τελικού αποτελέσματος, δηλώνοντας ότι το σημαντικό είναι στο τέλος να είναι ικανοποιημένοι τόσο ο ίδιος όσο και ο προπονητής Μεντιλίμπαρ με το ρόστερ που θα έχει διαμορφωθεί.

Η επιθυμία για αναμέτρηση με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς εξέφρασε την επιθυμία του να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στη φάση των ομίλων μιας διοργάνωσης. Μάλιστα, ευχήθηκε να προκριθούν και οι δύο ομάδες στον επόμενο γύρο.

Η επιστροφή στο Σαν Σεμπαστιάν, όπου αγωνίστηκε στο παρελθόν, αποτελεί πάντα μεγάλη χαρά για τον ίδιο. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τους δεσμούς του με την ισπανική ομάδα και την επιθυμία του για μια φιλική αλλά ανταγωνιστική αναμέτρηση.

Η χαμένη ευκαιρία της Ρεάλ Μαδρίτης και η επιλογή της Γιουβέντους

Ο Κοβάσεβιτς αποκάλυψε επίσης μια σημαντική στιγμή από την ποδοσφαιρική του καριέρα, όταν θα μπορούσε να είχε καταλήξει ως παίκτης στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όπως ανέφερε, ήταν πράγματι μια σοβαρή επιλογή και οι συζητήσεις διήρκεσαν αρκετούς μήνες.

Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε. Ενώ βρισκόταν στη μέση αυτής της διαδικασίας, η Γιουβέντους έδειξε πολύ έντονο ενδιαφέρον, το οποίο τον έπεισε να μετακομίσει στην Ιταλία. Έτσι, παρόλο που θα μπορούσε να είχε αγωνιστεί για τη Ρεάλ Μαδρίτης, κατέληξε στη Γιουβέντους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta