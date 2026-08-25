Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε για τις πρώτες του μέρες στον Παναθηναϊκό και τη γαλλική παροικία

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ένα από τα σημαντικότερα αποκτήματα του Παναθηναϊκού αυτό το καλοκαίρι, μίλησε στη media day της ομάδας. Ο Γάλλος ψηλός αναφέρθηκε στις πρώτες του εντυπώσεις από τον σύλλογο, καθώς και στη δημιουργία μιας γαλλικής παροικίας εντός του ρόστερ. Περιέγραψε τον Παναθηναϊκό ως μια ομάδα υψηλού επιπέδου, τονίζοντας την άριστη οργάνωση που έχει συναντήσει.

Οι πρώτες εντυπώσεις του Γκέρσον Γιαμπουσέλε

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε μοιράστηκε τις πρώτες του σκέψεις για την προσαρμογή του στον Παναθηναϊκό. Στις δηλώσεις του, ανέφερε πως οι πρώτες του μέρες στην ομάδα είναι ευχάριστες, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ακόμα στη διαδικασία εκμάθησης και προσαρμογής.

«Είναι ωραία εδώ. Περνάμε ευχάριστα εδώ στη δεύτερη μέρα μας, ακόμα μαθαίνουμε, δουλεύουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γάλλος ψηλός. Τόνισε τη συνεχή προσπάθεια και την αφοσίωση στην καθημερινή δουλειά, περιμένοντας να ολοκληρωθεί η μέρα για να επιστρέψει στο σπίτι του.

Η γαλλική παροικία στον Παναθηναϊκό

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν τις δηλώσεις του Γιαμπουσέλε ήταν η παρουσία πολλών Γάλλων παικτών στην ομάδα, δημιουργώντας μια «γαλλική παροικία». Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για αυτή την κατάσταση, καθώς του δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνεί στη μητρική του γλώσσα.

«Σίγουρα, ο Μπάντιο μιλάει γαλλικά, θα μιλάμε γαλλικά σε πολλά δωμάτια», υπογράμμισε ο Γιαμπουσέλε. Πρόσθεσε μάλιστα με χιούμορ ότι στόχος είναι να μάθουν και οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας να μιλούν γαλλικά.

Η σύνδεση μεταξύ των Γάλλων παικτών

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των Γάλλων παικτών του Παναθηναϊκού. Εξέφρασε τη χαρά του που παίζει με φίλους και συμπατριώτες του, οι οποίοι μιλούν γαλλικά, κάτι που ενισχύει τη μεταξύ τους επικοινωνία και συνεργασία.

«Είμαι Γάλλος, αλλά είμαι χαρούμενος που παίζω με τον φίλο μου, κάποιοι άλλοι μιλούν γαλλικά ακόμα και έχουμε μια σύνδεση», δήλωσε ο ίδιος. Αυτή η στενή σχέση αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ομαδική χημεία και την απόδοση του «τριφυλλιού» στο παρκέ.

Η σύγκριση με το ΝΒΑ και η οργάνωση του Παναθηναϊκού

Ο Γάλλος ψηλός προχώρησε σε σύγκριση του Παναθηναϊκού με ομάδες του ΝΒΑ, τονίζοντας το υψηλό επίπεδο οργάνωσης που έχει συναντήσει στον ελληνικό σύλλογο. Περιέγραψε τον Παναθηναϊκό ως μια ομάδα με υποδομές και παροχές που ανταποκρίνονται σε πολύ υψηλά πρότυπα.

«Ο Παναθηναϊκός είναι μια υψηλού επιπέδου ομάδα, έχει οργάνωση υψηλού επιπέδου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιαμπουσέλε. Δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις παροχές που προσφέρει ο σύλλογος στους αθλητές του, οι οποίες καλύπτουν όλες τις ανάγκες τους.

Οι παροχές και η υποστήριξη του συλλόγου

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε αναφέρθηκε λεπτομερώς στις παροχές που απολαμβάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμβάλλουν στην απρόσκοπτη λειτουργία της ομάδας. Από την καθημερινή διατροφή μέχρι την ιατρική περίθαλψη, όλα είναι οργανωμένα σε υψηλό επίπεδο.

«Ερχόμαστε εδώ και έχουμε πρωινό και μεσημεριανό, μας προσφέρουν φαγητό, ιατρική περίθαλψη, το staff είναι δίπλα μας για ό,τι χρειαστούμε», εξήγησε ο Γάλλος φόργουορντ. Κατέληξε επαναλαμβάνοντας ότι ο Παναθηναϊκός είναι «μια ομάδα υψηλού επιπέδου», υπογραμμίζοντας την πλήρη υποστήριξη που λαμβάνουν οι αθλητές από το επιτελείο της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta