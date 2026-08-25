Ο Παναθηναϊκός παρέλαβε το νέο υπερσύγχρονο πούλμαν του

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε μια σημαντική αναβάθμιση των υποδομών της, παραλαμβάνοντας το νέο της υπερσύγχρονο πούλμαν. Πρόκειται για ένα Volvo Irizar i8 τελευταίας γενιάς, το οποίο παραδόθηκε από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη. Το όχημα αυτό, που διαθέτει ισχύ 500 ίππων, προσφέρει ανέσεις πρώτης θέσης και κορυφαία συστήματα ασφαλείας για τις μετακινήσεις της ομάδας.

Ένα όχημα κορυφαίων προδιαγραφών

Το νέο απόκτημα των «πρασίνων» συγκαταλέγεται στα κορυφαία οχήματα που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Η επιλογή του συγκεκριμένου μοντέλου από τον Παναθηναϊκό τον εντάσσει σε μια ομάδα κορυφαίων συλλόγων, οι οποίοι έχουν επίσης επιλέξει το Volvo Irizar i8 για τις μετακινήσεις τους. Μεταξύ αυτών των συλλόγων περιλαμβάνονται ονόματα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ και η Ίντερ, γεγονός που υπογραμμίζει τις υψηλές προδιαγραφές του πούλμαν.

Η παράδοση του οχήματος από τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις της ομάδας, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο ένα περιβάλλον υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Εξωτερική εμφάνιση και ταυτότητα συλλόγου

Η εξωτερική εμφάνιση του νέου πούλμαν έχει σχεδιαστεί ώστε να ενσωματώνει πλήρως την ταυτότητα του συλλόγου. Στο αμάξωμα δεσπόζουν χαρακτηριστικά σύμβολα του Παναθηναϊκού και της Ελλάδας, όπως το τριφύλλι, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά. Αυτά τα στοιχεία προσδίδουν στο όχημα έναν ξεχωριστό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας την ιστορία και την κληρονομιά της ομάδας.

Στην οροφή του πούλμαν είναι επίσης αποτυπωμένος ο εμβληματικός στίχος «Σύλλογος Μεγάλος». Αυτή η λεπτομέρεια ενισχύει την αίσθηση του ανήκειν και την περηφάνια για τον σύλλογο, καθιστώντας το όχημα ένα κινούμενο σύμβολο για τους φιλάθλους και την ομάδα.

Κορυφαία συστήματα ασφαλείας και τεχνολογία

Το νέο λεωφορείο βασίζεται σε μια τριαξονική διάταξη 6x2, ενώ κινείται από έναν κινητήρα που αποδίδει 500 ίππους. Η ασφάλεια αποτέλεσε κεντρικό μέλημα στην κατασκευή του, καθώς το όχημα είναι εξοπλισμένο με μια πλήρη σουίτα ηλεκτρονικών βοηθημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το δυναμικό σύστημα διεύθυνσης Volvo Dynamic Steering (VDS), το Adaptive Cruise Control και το Pilot Assist, τα οποία συμβάλλουν στην ομαλή και ασφαλή οδήγηση.

Το πούλμαν διαθέτει επίσης σύστημα αποφυγής πλευρικών συγκρούσεων και ανίχνευση κόπωσης οδηγού, ενισχύοντας την προστασία των επιβαινόντων. Η ορατότητα εξασφαλίζεται από φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED, καθώς και από ειδικές κάμερες που βρίσκονται στο κλιμακοστάσιο και για την οπισθοπορεία. Η καμπίνα είναι επίσης εξοπλισμένη με αυτόματο κλιματισμό που περιλαμβάνει ιονιστή και αισθητήρα ποιότητας αέρα, προσφέροντας ένα ευχάριστο περιβάλλον.

Πολυτέλεια και άνεση στο εσωτερικό

Για την ξεκούραστη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου, η καμπίνα του πούλμαν προσφέρει προδιαγραφές υψηλής πολυτέλειας. Τα δερμάτινα καθίσματα είναι σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση και διαθέτουν κεντημένο το λογότυπο της ομάδας, προσθέτοντας μια προσωπική πινελιά. Επιπλέον, τα καθίσματα είναι εξοπλισμένα με ρυθμιζόμενα υποπόδια και αναδιπλούμενα τραπεζάκια, προσφέροντας πρακτικότητα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Κάθε θέση διαθέτει ατομικές θύρες USB για τη φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών. Το σύστημα infotainment υποστηρίζει ασύρματο δίκτυο Wi-Fi, συνδεσιμότητα μέσω Apple CarPlay και Android Auto, ενώ υπάρχουν και τρεις οθόνες τηλεόρασης με DVD player για την ψυχαγωγία των επιβατών. Στο εσωτερικό, ο ειδικός κρυφός φωτισμός σε πράσινες αποχρώσεις και τα στοιχεία του ύμνου της ομάδας διαμορφώνουν μια αυθεντική ατμόσφαιρα αφιερωμένη στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Αυτόνομη κουζίνα και παροχές

Πέρα από τις ανέσεις των καθισμάτων και του συστήματος ψυχαγωγίας, το νέο πούλμαν διαθέτει και αυτόνομη κουζίνα. Αυτή η παροχή περιλαμβάνει μια καφετιέρα, έναν φούρνο μικροκυμάτων και τρία ενσωματωμένα ψυγεία τροφίμων. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις επιτρέπουν στην ομάδα να διατηρεί τρόφιμα και ροφήματα φρέσκα και διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια των μετακινήσεων, καλύπτοντας τις ανάγκες των αθλητών και του επιτελείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta