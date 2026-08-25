Ο Κώστας Σλούκας για Ομπράντοβιτς, Άταμαν και τους στόχους του Παναθηναϊκού

Ο Κώστας Σλούκας, αρχηγός του Παναθηναϊκού, έκανε δηλώσεις κατά τη διάρκεια της media day της ομάδας, αναφερόμενος σε σημαντικά θέματα ενόψει της επερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Στις τοποθετήσεις του, στάθηκε ιδιαίτερα στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Εργκίν Άταμαν, ενώ μίλησε και για τους στόχους που έχουν τεθεί, καθώς και για το βασικό συστατικό που απαιτείται για την επιτυχία.

Η επίσημη πρώτη και οι προσδοκίες

Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την επίσημη πρώτη της ομάδας, η οποία βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο προετοιμασίας. Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε ότι λείπουν παίκτες που έχουν ενσωματωθεί στις Εθνικές τους ομάδες για τις υποχρεώσεις τους.

Τόνισε, επίσης, ότι ο προπονητής και το επιτελείο του θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να θέσουν τις βάσεις της σεζόν. Η δουλειά τους θεωρείται καθοριστική για την πορεία της ομάδας και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και η κληρονομιά της επιτυχίας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για τη συνεργασία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως δήλωσε, και ο κόσμος του Παναθηναϊκού περίμενε με ανυπομονησία αυτή τη συμφωνία, καθώς ο Ομπράντοβιτς έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες του συλλόγου.

Ο Σλούκας αναφέρθηκε στα 13 χρόνια του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, περίοδο που γέννησε μεγάλες αναμνήσεις. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία, στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα». Η ομάδα αναμένει να δει αν οι προσδοκίες θα ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η συνεργασία με τον Άταμαν και το κλείσιμο ενός κύκλου

Στις δηλώσεις του, ο Κώστας Σλούκας αναφέρθηκε και στον Εργκίν Άταμαν, τονίζοντας την επιτυχημένη τριετία του με τίτλους. Όπως είπε, ο κύκλος του Άταμαν έκλεισε, αφήνοντας πίσω του μια όμορφη συνεργασία.

Ο Έλληνας αρχηγός εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον πρώην προπονητή, υπογραμμίζοντας ότι αυτός ο σεβασμός είναι αμοιβαίος και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Η αναφορά αυτή δείχνει την εκτίμηση για την προσφορά του Άταμαν στην ομάδα.

Η υποχρέωση για τίτλους και η πίεση της επιτυχίας

Ο Κώστας Σλούκας υπογράμμισε ότι όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, η υποχρέωση είναι να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν επιτυχημένη, γεγονός που δημιουργεί πίεση για την επίτευξη των στόχων φέτος.

Όπως δήλωσε, το θέμα είναι αν θα πετύχει το «μείγμα» της ομάδας, το οποίο αποτελείται από έναν πολύ καλό προπονητή, ένα αξιόλογο ρόστερ και έναν φοβερό κόσμο. Υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά, αλλά απαιτείται χρόνος για να αφομοιωθεί η φιλοσοφία του προπονητή.

Το μήνυμα στον κόσμο και οι νέες προσθήκες

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι ο κόσμος, βλέποντας τις προσδοκίες, θα απαιτεί καλό μπάσκετ και θετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι βασικό για την ομάδα, προκειμένου να κατακτήσει τους τίτλους που έχει θέσει ως στόχους.

Στον κόσμο του Παναθηναϊκού, ο Κώστας Σλούκας υποσχέθηκε προσπάθεια, δίψα για νίκη, μάχη για κάθε μπάλα και ενότητα. Ζήτησε, παράλληλα, στήριξη και υπομονή από τους φιλάθλους, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό τους ρόλο.

Σχετικά με τις νέες προσθήκες, ο Σλούκας αναφέρθηκε στον Ναν, χαρακτηρίζοντάς τον «πολύ μεγάλη προσωπικότητα για την ομάδα», ενώ διευκρίνισε ότι ο τραυματισμός του δεν είναι τόσο σοβαρός. Για τη «γαλλική αποικία», όπως την αποκάλεσε (Λεσόρ, Φρανσίσκο, Φαλ, Γιαμπουσέλε), είπε ότι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν γαλλικά και πως η ποιότητα των τεσσάρων παικτών είναι φανταστική. Η πρόκληση είναι το πώς θα δέσουν μεταξύ τους.

Ο σεβασμός ως βασικό συστατικό

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Κώστας Σλούκας αποκάλυψε το μήνυμα που θα μεταφέρει στους συμπαίκτες του. Όπως είπε, υπάρχει μόνο μία λέξη: «σεβασμός».

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υπογράμμισε ότι ο σεβασμός αποτελεί το βασικό συστατικό για να πετύχει μια ομάδα, θέτοντας έτσι τον τόνο για την εσωτερική λειτουργία και τη συνοχή του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta