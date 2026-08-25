Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Τσαλμπούρη

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης αποτελεί και επίσημα παίκτη της ΑΕΚ, καθώς η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του. Ο Έλληνας ψηλός υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στη «Βασίλισσα» μετά από επτά χρόνια απουσίας από το σύλλογο.

Η αναζήτηση της ΑΕΚ και η ολοκλήρωση της συμφωνίας

Η ΑΕΚ βρισκόταν σε ενεργή αναζήτηση στην αγορά, με στόχο να βρει άμεσα έναν παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στη ρακέτα και να καλύψει αποτελεσματικά τις ανάγκες της στην front line. Οι προχωρημένες επαφές με τον Γιώργο Τσαλμπούρη, οι οποίες βρίσκονταν σε εξέλιξη, οδήγησαν τελικά στην ολοκλήρωση της υπόθεσης με θετική κατάληξη για την Ένωση.

Η επίσημη ανακοίνωση της κιτρινόμαυρης ΚΑΕ επιβεβαίωσε την απόκτηση του Έλληνα φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος αναμένεται να δώσει σημαντικές λύσεις τόσο στη θέση «4» όσο και στη θέση «5». Ο Γιώργος Τσαλμπούρης υπέγραψε σήμερα, 25 Αυγούστου, συμβόλαιο συνεργασίας με την ΑΕΚ BC, το οποίο θα έχει διάρκεια έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2026-2027.

Η επιστροφή του Γιώργου Τσαλμπούρη στην «Βασίλισσα»

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης, σε ηλικία 30 ετών και με ύψος 2.17 μέτρα, επιστρέφει στην ΑΕΚ, την ομάδα με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στην Ελλάδα. Η επιστροφή του στη «Βασίλισσα» έρχεται μετά από επτά χρόνια, καθώς η τελευταία του παρουσία με την κιτρινόμαυρη φανέλα ήταν τη σεζόν 2018-2019.

Η πρώτη του θητεία στην ΑΕΚ διήρκεσε από το 2015 έως το 2019, περίοδο κατά την οποία εντάχθηκε στην ομάδα προερχόμενος από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Μακεδόνας φόργουορντ/σέντερ πανηγύρισε δύο σημαντικούς τίτλους: το Πρωτάθλημα Νέων ΕΣΚΑ το 2017 και το Διηπειρωτικό Κύπελλο Ανδρών το 2019, προσθέτοντας σημαντικές διακρίσεις στο παλμαρέ του με την ομάδα.

Η πορεία του σε άλλες ομάδες

Μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ το 2019, ο Γιώργος Τσαλμπούρης συνέχισε την αγωνιστική του πορεία σε διάφορους συλλόγους, εμπλουτίζοντας την εμπειρία του τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εντός των ελληνικών συνόρων, ο ψηλός παίκτης αγωνίστηκε με τις φανέλες του ΠΑΟΚ, του Απόλλωνα Πάτρας και του Πανιωνίου, αποκτώντας πολύτιμες παραστάσεις από το ελληνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Τσαλμπούρης δοκίμασε τις δυνάμεις του και σε διεθνές επίπεδο, αγωνιζόμενος στην Ισπανία. Φόρεσε τη φανέλα της Ρεάλ Μπέτις και της Μπιλμπάο, συμμετέχοντας σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι κατά την αγωνιστική περίοδο 2017-2018, είχε παραχωρηθεί δανεικός από την ΑΕΚ στον Κολοσσό Ρόδου, αποκτώντας επιπλέον χρόνο συμμετοχής.

Τα πρώτα βήματα και η εξέλιξη

Ο Γιώργος Τσαλμπούρης ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή ως «γέννημα» του Πιερικού/Αρχελάου, όπου έκανε τα πρώτα του βήματα και διαμορφώθηκε ως αθλητής. Από εκεί, η πορεία του τον οδήγησε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου φοίτησε και αγωνίστηκε στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, αποκτώντας εμπειρίες από το κολεγιακό μπάσκετ.

Η επιστροφή του στην Ελλάδα σηματοδοτήθηκε με την υπογραφή του πρώτου του επαγγελματικού συμβολαίου με την ΑΕΚ το 2015. Η σημερινή του επιστροφή στην κιτρινόμαυρη ομάδα, με την οποία έχει ήδη πανηγυρίσει τίτλους, αναμένεται να προσδώσει βάθος και εμπειρία στη front line της «Βασίλισσας», ενισχύοντας τους στόχους της για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta