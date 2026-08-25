Ο Νέλσον Ντεόσα απέρριψε προτάσεις από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Ο Κολομβιανός χαφ Νέλσον Ντεόσα, ηλικίας 26 ετών, φέρεται να απέρριψε συνολικά έξι επίσημες προτάσεις για την απόκτησή του, μεταξύ των οποίων και αυτές από τους ελληνικούς συλλόγους Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από την Ισπανία, όπου αναφέρεται πως ο ποδοσφαιριστής δεν έδειξε θετικός στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί σε κάποια από τις ομάδες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες του.

Οι ελληνικές ομάδες στην αγορά για ενίσχυση

Τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται σε μια περίοδο εντατικής αναζήτησης στην αγορά των μεταγραφών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ τους. Οι δύο «αιώνιοι» επιδιώκουν την απόκτηση ενός ποιοτικού χαφ, ο οποίος θα μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας τους, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και δυναμική στο χώρο του κέντρου.

Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, το όνομα του Νέλσον Ντεόσα συνδέθηκε έντονα με τις δύο κορυφαίες ελληνικές ομάδες. Οι πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία έφεραν τον Κολομβιανό ποδοσφαιριστή στο προσκήνιο, ως έναν πιθανό και ενδιαφέροντα στόχο για τους «ερυθρόλευκους» και τους «πράσινους» αντίστοιχα.

Οι επίσημες προτάσεις και η αρνητική απάντηση

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Ισπανός δημοσιογράφος Φραν Κάμπος Βάθκεθ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ήταν ανάμεσα στις ομάδες που κατέθεσαν επίσημη πρόταση στην Μπέτις, τον σύλλογο όπου αγωνίζεται ο Ντεόσα, για την απόκτηση του 26χρονου χαφ. Ωστόσο, ο ίδιος ο Ντεόσα φέρεται να έδειξε αρνητικός στο συγκεκριμένο ενδεχόμενο, απορρίπτοντας τις προτάσεις που του έγιναν από τους ελληνικούς συλλόγους.

Η άρνηση του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή δεν περιορίστηκε μόνο στις δύο προτάσεις που δέχθηκε από την Ελλάδα. Οι Ισπανοί τονίζουν ότι ο Ντεόσα απέρριψε συνολικά έξι προσφορές, γεγονός που υποδηλώνει μια ξεκάθαρη και σταθερή στάση από την πλευρά του παίκτη. Φαίνεται πως ο ίδιος δεν επιθυμούσε να αποχωρήσει από την τρέχουσα ομάδα του ή να συνεχίσει την καριέρα του σε κάποιον από τους ενδιαφερόμενους συλλόγους αυτή την περίοδο.

Ενδιαφέρον από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική

Πέρα από τις προτάσεις που δέχθηκε από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ο Νέλσον Ντεόσα φέρεται να απέρριψε και άλλες σημαντικές προσφορές από ομάδες του εξωτερικού, που προέρχονταν από διαφορετικές ηπείρους. Συγκεκριμένα, ο 26χρονος χαφ ήταν αρνητικός και στην πρόταση που του υποβλήθηκε από τη Σάουθαμπτον, έναν ευρωπαϊκό σύλλογο.

Επιπλέον, ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής απέρριψε και τρεις προτάσεις από μεγάλους συλλόγους της Λατινικής Αμερικής. Αυτές οι προσφορές προέρχονταν από την Παλμέιρας, τη Βάσκο Ντα Γκάμα και τη Ρίβερ Πλέιτ, ομάδες με σημαντική ιστορία και παρουσία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Η άρνηση σε τόσο μεγάλους συλλόγους από διαφορετικές ηπείρους υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα του παίκτη να μην αλλάξει το ποδοσφαιρικό του περιβάλλον, τουλάχιστον προς το παρόν.

Το μέλλον του Ντεόσα στην Μπέτις

Η σταθερή στάση του Νέλσον Ντεόσα να απορρίψει τις συνολικά έξι προτάσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, υποδηλώνει την επιθυμία του να παραμείνει στην Μπέτις. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από την Ισπανία, αν και δεν αναφέρουν ρητά τους συγκεκριμένους λόγους πίσω από την άρνηση του παίκτη, δείχνουν ότι ο ίδιος δεν επιθυμούσε να αποχωρήσει από την τρέχουσα ομάδα του αυτή τη μεταγραφική περίοδο.

Η παραμονή του 26χρονου χαφ στην Μπέτις, παρά το έντονο ενδιαφέρον από σημαντικούς συλλόγους παγκοσμίως, διαμορφώνει το τοπίο για το άμεσο μέλλον του ποδοσφαιριστή. Οι εξελίξεις αυτές αφήνουν τις ενδιαφερόμενες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών, να στραφούν σε άλλες επιλογές και στόχους για την ενίσχυση των μεσαίων γραμμών τους, καθώς ο Ντεόσα φαίνεται να παραμένει στον ισπανικό σύλλογο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta