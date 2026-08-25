Ο Ρούμπεν Βάργκας κοντά στον Ολυμπιακό, δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλλη

Ο Ολυμπιακός φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση του Ρούμπεν Βάργκας από τη Σεβίλλη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ισπανία, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη καταλήξει σε οριστική συμφωνία με τον Ελβετό εξτρέμ, ο οποίος αναμένει πλέον το «πράσινο φως» για να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Η σημερινή προπόνηση της Σεβίλλης, στις 25 Αυγούστου 2026, βρήκε τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να γυμνάζεται ατομικά, ενισχύοντας τα σενάρια της επικείμενης μεταγραφής του στον Πειραιά.

Οριστική συμφωνία με τον παίκτη

Οι πληροφορίες από την Ισπανία, και συγκεκριμένα από το “ABC” που εδρεύει στην Ανδαλουσία, αναφέρουν ότι οι Πειραιώτες έχουν φτάσει σε οριστική συμφωνία με τον Ρούμπεν Βάργκας. Γίνεται λόγος για την προσφορά ενός ιδιαίτερα υψηλού συμβολαίου στον 29χρονο ακραίο επιθετικό, γεγονός που υπογραμμίζει την επιθυμία του Ολυμπιακού να τον εντάξει στο δυναμικό του.

Η πρόθεση του ίδιου του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Ελλάδα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Το ισπανικό μέσο “eldesmarque” επιβεβαιώνει ότι ο Ρούμπεν Βάργκας έχει ήδη μια σημαντική συμφωνία με τον Ολυμπιακό για να αποχωρήσει από το Σάντσεθ-Πιθχουάν, το γήπεδο της Σεβίλλης. Αυτή η εξέλιξη αφήνει πλέον μόνο τις τελευταίες λεπτομέρειες να διευθετηθούν μεταξύ των δύο συλλόγων για την ανακοίνωση της μεταγραφής.

Οι οικονομικές απαιτήσεις της Σεβίλλης

Οι εμπλεκόμενες πλευρές, δηλαδή ο Ολυμπιακός και η Σεβίλλη, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεων, με στόχο να καταλήξουν σε οριστική συμφωνία. Ο Ολυμπιακός φέρεται να προσφέρει τουλάχιστον 12 εκατομμύρια ευρώ στη Σεβίλλη για την απόκτηση του Ελβετού εξτρέμ. Επιπλέον, κατά άλλες πηγές, η προσφορά περιλαμβάνει και 2 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή μπόνους, αυξάνοντας το συνολικό ποσό.

Από την πλευρά της, η Σεβίλλη φέρεται να ζητάει ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Αρχικά, η πρόθεση της ισπανικής ομάδας ήταν να συγκεντρώσει ένα ποσό κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι οι απαιτήσεις έχουν μειωθεί προς τα 15 εκατομμύρια, με την πιθανότητα, φυσικά, να προστεθούν κάποια μπόνους που θα αύξαναν το κόστος αργότερα.

Ατομικό πρόγραμμα και αναμονή για το «πράσινο φως»

Την Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, ο Ρούμπεν Βάργκας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, κάνοντας ποδήλατο, αντί να συμμετάσχει με την υπόλοιπη ομάδα της Σεβίλλης. Ο 29χρονος εντοπίστηκε να γυμνάζεται μόνος του, γεγονός που ερμηνεύεται από τα ισπανικά μέσα ως σαφής ένδειξη της επικείμενης μεταγραφής του.

Όπως αναφέρουν στην Ισπανία, ο Βάργκας αναμένει το «πράσινο φως» από τη Σεβίλλη για να ταξιδέψει για την Ελλάδα και να ολοκληρώσει τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό. Η μη συμμετοχή του στις ομαδικές ασκήσεις ενισχύει την εκτίμηση ότι η αποχώρησή του από την ισπανική ομάδα είναι πλέον θέμα χρόνου και απομένουν μόνο οι τελικές λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων.

Ο ρόλος του Ναβάρο στις διαπραγματεύσεις

Σημαντικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Ρούμπεν Βάργκας φαίνεται να διαδραματίζει και ο αθλητικός διευθυντής της Σεβίλλης, Ναβάρο. Ο Ναβάρο έχει περάσει στο παρελθόν από τον Ολυμπιακό, συνοδεύοντας τον Κορδόν, γεγονός που ενδεχομένως να διευκολύνει τις συζητήσεις και την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο συλλόγων, δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας του με την ελληνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta