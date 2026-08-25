Η θρυλική μπάλα του Μαραντόνα από το Μουντιάλ του 1986 πωλήθηκε σε δημοπρασία

Η θρυλική μπάλα με την οποία ο Ντιέγκο Μαραντόνα σημείωσε δύο από τα πιο ιστορικά του γκολ στον αγώνα της Αργεντινής με την Αγγλία, στο πλαίσιο του Μουντιάλ του 1986, βρήκε νέο ιδιοκτήτη. Το μνημειώδες αυτό κειμήλιο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου πωλήθηκε σε δημοπρασία έναντι 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Η πώληση αφορά την περίφημη «Adidas Azteca» και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους συλλέκτες αθλητικών αναμνηστικών, παρότι η τελική τιμή δεν έφτασε τις αρχικές προσδοκίες των διοργανωτών.

Ο ιστορικός προημιτελικός του 1986

Ο συγκεκριμένος αγώνας, που διεξήχθη το 1986 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ήταν ένας προημιτελικός μεταξύ της Αργεντινής και της Αγγλίας. Αυτός ο αγώνας έχει μείνει ανεξίτηλος στην ιστορία του ποδοσφαίρου, κυρίως λόγω της καθοριστικής συμβολής του Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ που έγραψαν τη δική τους ιστορία.

Η αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στον αγωνιστικό χώρο του «Αζτέκα», ο οποίος χαρακτηρίστηκε ως τραγικός. Παρά τις συνθήκες, ο Μαραντόνα κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε μια νίκη με σκορ 2-1 επί των «τριών λιονταριών», εξασφαλίζοντας την πρόκριση της ομάδας του στην επόμενη φάση του τουρνουά. Η νίκη αυτή ήταν κομβική για την μετέπειτα πορεία της Αργεντινής προς την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Το «χέρι του Θεού»

Το πρώτο από τα δύο γκολ που πέτυχε ο Ντιέγκο Μαραντόνα σε αυτόν τον αξέχαστο προημιτελικό είναι ευρέως γνωστό ως το «χέρι του Θεού». Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής πρόλαβε τον τερματοφύλακα της Αγγλίας, Πίτερ Σίλτον, στην έξοδό του.

Ωστόσο, η επαφή του με τη μπάλα έγινε με το χέρι, ένα γεγονός που προκάλεσε έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις. Παρά τον τρόπο που επιτεύχθηκε, το γκολ κατακυρώθηκε και αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και αμφιλεγόμενα στιγμιότυπα στην πλούσια καριέρα του Μαραντόνα, καθώς και στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Το «γκολ του αιώνα»

Λίγα μόλις λεπτά μετά το πρώτο του τέρμα, ο Ντιέγκο Μαραντόνα κατάφερε να σημειώσει ένα ακόμα γκολ, το οποίο έμελλε να χαρακτηριστεί ως το «γκολ του αιώνα». Σε αυτή την εκπληκτική ατομική προσπάθεια, ο Μαραντόνα πέρασε με εντυπωσιακό τρόπο τη μισή ομάδα των Άγγλων παικτών.

Η πορεία του με τη μπάλα, αποφεύγοντας διαδοχικά τους αντιπάλους του, κατέληξε σε ένα τέρμα που άφησε άφωνους όσους το παρακολούθησαν, αναδεικνύοντας το απαράμιλλο ταλέντο και την τεχνική του. Αυτό το δεύτερο γκολ όχι μόνο εξασφάλισε τη νίκη της Αργεντινής με 2-1, αλλά επιβεβαίωσε και την ιδιοφυΐα του Μαραντόνα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή.

Η δημοπρασία και η τελική τιμή

Η μπάλα, ένα αντικείμενο με τεράστια ιστορική και συναισθηματική αξία για τον κόσμο του ποδοσφαίρου, πωλήθηκε σε δημοπρασία. Το ποσό που δαπανήθηκε από τον αγοραστή για να αποκτήσει την «Adidas Azteca» ανήλθε στα 3,3 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που μεταφράζεται σε 2,8 εκατομμύρια ευρώ.

Παρόλο που η τιμή αυτή είναι ιδιαίτερα υψηλή, οι διοργανωτές της δημοπρασίας είχαν αρχικά μεγαλύτερες προσδοκίες. Κάποιες εκτιμήσεις ανέφεραν ότι η μπάλα θα μπορούσε να φτάσει τουλάχιστον τα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, η τελική τιμή διαμορφώθηκε χαμηλότερα, χωρίς να γίνει γνωστή η ταυτότητα του συλλέκτη που την απέκτησε.

Με πληροφορίες από: Newsit