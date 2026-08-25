Κολοσσός: Ενίσχυση με τον Τάιλερ Στίβενσον

Ο Κολοσσός Ρόδου προχώρησε σε μία νέα προσθήκη στο ρόστερ του, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Τάιλερ Στίβενσον. Ο Αμερικανός φόργουορντ θα ενισχύσει την ομάδα, δίνοντας λύσεις στις θέσεις των φόργουορντ ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Η ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection επιβεβαίωσε τη συμφωνία της με τον παίκτη.

Τα στοιχεία του Τάιλερ Στίβενσον

Ο Τάιλερ Στίβενσον γεννήθηκε στις 21 Απριλίου του 2000 στην πόλη Κολόμπους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Με ύψος που φτάνει τα 2,02 μέτρα, αγωνίζεται στη θέση του φόργουορντ, προσφέροντας ευελιξία και δύναμη στην επίθεση και την άμυνα.

Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην προσπάθεια του Κολοσσού να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο. Η ομάδα από τη Ρόδο συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυσή της, προσθέτοντας έναν αθλητή με εμπειρία από διάφορα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η πορεία του στην Ευρώπη την περσινή σεζόν

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, δηλαδή τη σεζόν 2025/26, ο Τάιλερ Στίβενσον αγωνίστηκε με τα χρώματα της Κομάρνο, ομάδας που εδρεύει στη Σλοβακία. Η παρουσία του εκεί ήταν ιδιαίτερα παραγωγική, καθώς κατέγραψε εντυπωσιακά στατιστικά στοιχεία.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός φόργουορντ είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους ανά παιχνίδι, επιδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Επιπλέον, συνέλεγε 8,5 ριμπάουντ ανά αγώνα, δείχνοντας την παρουσία του κάτω από τα καλάθια, ενώ είχε και 1,1 κλεψίματα κατά μέσο όρο, συμβάλλοντας στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του.

Η επαγγελματική του διαδρομή

Η επαγγελματική καριέρα του Τάιλερ Στίβενσον ξεκίνησε τη σεζόν 2023/2024, όταν αγωνίστηκε στην Κύπρο με την ομάδα της Ε.Θ.Α. Έγκωμης. Αυτή ήταν η πρώτη του εμπειρία εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, σηματοδοτώντας την αρχή της ευρωπαϊκής του πορείας στο μπάσκετ.

Στη συνέχεια, τη σεζόν 2024/25, ο Στίβενσον μετακόμισε στη Ρουμανία, όπου φόρεσε τη φανέλα της Κωνστάντα. Η συνεχής του παρουσία σε διαφορετικά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δείχνει την προσαρμοστικότητά του και την επιθυμία του να εξελιχθεί σε διάφορα μπασκετικά περιβάλλοντα.

Η κολεγιακή του θητεία

Πριν από την έναρξη της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, ο Τάιλερ Στίβενσον είχε μια αξιόλογη πορεία στο κολεγιακό πρωτάθλημα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε με τους Μισισιπί Στέιτ Μπούλντογκς κατά τη διάρκεια της σεζόν 2022/2023.

Η εμπειρία του από το κολεγιακό μπάσκετ των ΗΠΑ, ένα από τα πιο ανταγωνιστικά στον κόσμο, του προσέφερε τα απαραίτητα εφόδια και την αγωνιστική παιδεία για να μεταβεί στο επίπεδο του επαγγελματικού αθλητισμού. Ο Κολοσσός πλέον προσθέτει έναν παίκτη με εμπειρία τόσο από το κολεγιακό όσο και από το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Προηγούμενη σημαντική κίνηση του Κολοσσού

Η απόκτηση του Τάιλερ Στίβενσον έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά κινήσεων ενίσχυσης για τον Κολοσσό Ρόδου. Πιο συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου, η ομάδα είχε κάνει δικό της και τον Σι Τζέι Χάρις, ενισχύοντας περαιτέρω το ρόστερ της.

Η συμφωνία με τον Σι Τζέι Χάρις αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-27 και είχε χαρακτηριστεί ως μια πολύ σημαντική κίνηση για τον σύλλογο. Οι δύο αυτές προσθήκες σηματοδοτούν την πρόθεση του Κολοσσού να δημιουργήσει ένα δυνατό και πλήρες ρόστερ για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta