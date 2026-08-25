Ο Λιούις Χάμιλτον για τα σχόλια στον ασύρματο στο Grand Prix Ολλανδίας

Ο Λιούις Χάμιλτον προχώρησε σε δημόσια αυτοκριτική μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφερόμενος στα σχόλια που έκανε στον ασύρματο κατά τη διάρκεια του Grand Prix Ολλανδίας. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για ορισμένες στρατηγικές αποφάσεις της Ferrari στο Ζάντβορτ. Μία ημέρα μετά τον αγώνα, ο Βρετανός παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε δεν αρμόζει στις αρχές του, τονίζοντας πως αναλαμβάνει την ευθύνη.

Η έντονη δυσαρέσκεια κατά τη διάρκεια του αγώνα

Η απογοήτευση του Λιούις Χάμιλτον έγινε εμφανής στο μέσο του αγώνα στο Ζάντβορτ, όταν βρέθηκε πίσω από τον Σαρλ Λεκλέρ. Ο Βρετανός οδηγός είχε διαφορετική στρατηγική και νεότερα ελαστικά, γεγονός που τον έκανε να ενημερώσει τη Ferrari ότι ήταν ταχύτερος. Ωστόσο, η αλλαγή στην αγωνιστική σειρά των δύο μονοθεσίων δεν πραγματοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο Λεκλέρ να παραμείνει στην πίστα για έναν επιπλέον γύρο πριν μπει στα pits.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, ο Χάμιλτον σχολίασε σαρκαστικά στον ασύρματο. Λίγο αργότερα, πριν από το pit stop υπό καθεστώς Virtual Safety Car, ρώτησε την ομάδα εάν τον χρησιμοποιούσε ως «πειραματόζωο». Αυτά τα σχόλια αντικατόπτριζαν την ένταση της στιγμής και την πίεση του αγώνα.

Η δημόσια αυτοκριτική και η ανάληψη ευθύνης

Μία ημέρα μετά το τέλος του αγώνα, ο Λιούις Χάμιλτον επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά του με έναν πιο «νηφάλιο» τρόπο σκέψης, μέσω ανάρτησής του στα social media. Στην ανάρτησή του, ο Βρετανός οδηγός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άκουσα ξανά ορισμένα από τα σχόλιά μου στον ασύρματο και στην τηλεόραση. Στην ένταση της στιγμής μπορεί να βγει η απογοήτευση, ειδικά όταν νοιάζεσαι τόσο βαθιά όσο εγώ. Όμως αυτή δεν ήταν η καλύτερη εκδοχή μου. Αναλαμβάνω την ευθύνη γι’ αυτό και θα είμαι καλύτερος».

Με αυτή τη δήλωση, ο Χάμιλτον παραδέχθηκε ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα δεν συνάδει με τις αρχές του, δείχνοντας την πρόθεσή του να βελτιώσει τη συμπεριφορά του σε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον.

Η πίστη στην ομάδα και το κοινό εγχείρημα

Ο Λιούις Χάμιλτον ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η ένταση που εκδηλώθηκε προήλθε από την ακλόνητη πίστη του στο εγχείρημα της Ferrari και όχι από οποιεσδήποτε αμφιβολίες για τους ανθρώπους της ομάδας. Τόνισε τη δέσμευσή του στην κοινή προσπάθεια, δηλώνοντας: «Αυτό το πάθος προέρχεται από την πίστη σε αυτή την ομάδα, στους ανθρώπους της και σε αυτό που χτίζουμε μαζί. Η κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη. Η πίστη υπάρχει. Και η μάχη είναι απολύτως ακόμη ανοιχτή».

Αυτά τα λόγια υπογραμμίζουν την αφοσίωση του επτάκις παγκόσμιου πρωταθλητή στους στόχους της ομάδας και την πεποίθησή του στις δυνατότητές της, παρά τις στιγμιαίες δυσκολίες και την απογοήτευση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Τα θετικά βήματα και οι απαιτήσεις για το μέλλον

Παρά το δύσκολο αγωνιστικό τριήμερο στο Ζάντβορτ, ο Βρετανός οδηγός αναγνώρισε τα θετικά βήματα που έκανε η Ferrari. Ευχαρίστησε τόσο τους ανθρώπους στο εργοστάσιο όσο και την ομάδα στην πίστα για τη συνεχή προσπάθεια και τις αναβαθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο μονοθέσιο. Η αναγνώριση αυτή δείχνει την εκτίμησή του για τη σκληρή δουλειά που γίνεται από όλα τα μέλη της ομάδας.

Ωστόσο, ο Χάμιλτον τόνισε ότι εξακολουθεί να απαιτείται περαιτέρω δουλειά, ιδιαίτερα όσον αφορά την απόδοση του μονοθεσίου στον έναν γρήγορο γύρο. Το μήνυμά του ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα αποφασιστικό τόνο, υποδηλώνοντας τη δέσμευσή του για συνεχή βελτίωση και αγωνιστική επιτυχία.

Το αποτέλεσμα του αγώνα στην Ολλανδία

Μετά τον τερματισμό του Grand Prix Ολλανδίας, ο Λιούις Χάμιλτον υποστήριξε ότι ο χρόνος που χάθηκε νωρίτερα στον αγώνα του κόστισε τη δυνατότητα να διεκδικήσει την τρίτη θέση. Η συγκεκριμένη θέση τελικά κατακτήθηκε από τον Τζορτζ Ράσελ, οδηγό της Mercedes.

Ο Χάμιλτον ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση, μόλις 0,849 δευτερόλεπτα πίσω από τον Ράσελ. Αυτό το μικρό χρονικό περιθώριο ενίσχυσε την αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας για ένα καλύτερο πλασάρισμα, οδηγώντας στα σχόλια και την επακόλουθη αυτοκριτική του Βρετανού οδηγού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta