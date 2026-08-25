Ο Ενές Καντέρ δηλώνει γυναίκα και ζητά να αγωνιστεί στο WNBA

Ο Ενές Καντέρ, γνωστός από την παρουσία του στο μπάσκετ, επιμένει στην πρόθεσή του να αγωνιστεί στο WNBA, δηλώνοντας πως προσδιορίζεται ως γυναίκα. Η θέση του αυτή έχει πυροδοτήσει θύελλα αντιδράσεων, με ένα πρόσφατο περιστατικό σε αγώνα του WNBA στο Σικάγο να οδηγεί στην απομάκρυνσή του από το γήπεδο. Ο ίδιος επικαλείται συγκεκριμένο άρθρο κανονισμού για να υποστηρίξει το αίτημά του.

Η δήλωση και ο κανονισμός

Ο Ενές Καντέρ, γνωστός πλέον και ως Ενές Καντέρ Φρίντομ, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα πρέπει να του επιτραπεί να αγωνιστεί στο WNBA. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του στο FOX News, ο Καντέρ υποστηρίζει πως προσδιορίζεται ως γυναίκα, γεγονός που, κατά την άποψή του, του δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στη γυναικεία λίγκα μπάσκετ.

«Το άρθρο 13, παράγραφος 1, αναφέρει ότι αν προσδιορίζεσαι ως γυναίκα, τότε επιτρέπεται να παίξεις. Προσδιορίζομαι ως γυναίκα, οπότε μπορώ να παίξω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καντέρ. Η πρόθεση του να δηλώσει συμμετοχή στο draft του WNBA έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντιδράσεις στον αθλητικό κόσμο.

Το περιστατικό στο Σικάγο

Η ένταση γύρω από την υπόθεση κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του Καντέρ σε αναμέτρηση του WNBA στο Σικάγο, μεταξύ των Σικάγο Σκάι και των Ιντιάνα Φίβερ. Εκεί, ο Τούρκος αθλητής έγινε αποδέκτης έντονων αποδοκιμασιών και φραστικών επιθέσεων από μερίδα οπαδών που βρέθηκαν στο γήπεδο.

Ο Καντέρ αντέδρασε στις αποδοκιμασίες με ένα ειρωνικό χαμόγελο, ωστόσο η κατάσταση δεν άργησε να κλιμακωθεί, οδηγώντας σε περαιτέρω εντάσεις εντός του γηπέδου.

Η αντιπαράθεση με την παίκτρια και η απομάκρυνση

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, η Ναάσα Κλάουντ, παίκτρια της γηπεδούχου ομάδας Σικάγο Σκάι, μετά από ένα επιτυχημένο καλάθι, κινήθηκε προς τον Καντέρ και άρχισε να του κάνει «trash talking». Ο Καντέρ περιέγραψε το περιστατικό, αναφέροντας ότι στην τρίτη περίοδο, αφού σήκωσε το χέρι του για να πανηγυρίσει ένα σουτ της Κάνιγχαμ, η Κλάουντ τον είδε και στην επόμενη κατοχή φώναξε «δεν θα κοιμηθεί μαζί σου».

Ο ίδιος απάντησε στην Κλάουντ λέγοντας: «δεν προσπαθώ να κοιμηθώ μαζί της. Είμαι εδώ για να προστατέψω τις γυναίκες και να υποστηρίξω τη φίλη μου, την Κάνιγχαμ». Η φραστική αντιπαράθεση συνεχίστηκε, με την Κλάουντ να φωνάζει και να βρίζει. Η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, καθώς ο Καντέρ παραλίγο να εισέλθει στο παρκέ. Τελικά, οι άνθρωποι ασφαλείας του γηπέδου επενέβησαν και τον απομάκρυναν από τον χώρο. Ο Καντέρ σχολίασε την απομάκρυνσή του λέγοντας: «Τι έκανα; Εκείνη έπρεπε να διώξουν από το παιχνίδι».

Η αντίδραση και οι δηλώσεις

Μετά το επεισόδιο, ο Ενές Καντέρ μίλησε στο FOX News, όπου αναφέρθηκε εκτενώς σε όλα όσα συνέβησαν στο γήπεδο του Σικάγο. Επανέλαβε τη θέση του ότι θα έπρεπε να του επιτραπεί να αγωνιστεί στο WNBA, εμμένοντας στην άποψή του περί προσδιορισμού φύλου.

Οι δηλώσεις του και το περιστατικό στο Σικάγο έχουν αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από ζητήματα ταυτότητας φύλου και συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, ειδικά σε επαγγελματικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta