Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε, αλλά ο Γερεμέγεφ έδωσε ελπίδα για την πρόκριση

Ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε ήττα με σκορ 1-2 από τη Θέλτα στη Θεσσαλονίκη, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του UEFA Europa League. Αν και η ελληνική ομάδα βρέθηκε σε δύσκολη θέση, το γκολ του Γερεμέγεφ στο τέλος του αγώνα διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στη Γαλικία. Οι Θεσσαλονικείς αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες, ωστόσο το τέρμα του Γερεμέγεφ έφερε αισιοδοξία για τον επαναληπτικό.

Προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο

Η Θέλτα εκμεταλλεύτηκε την αδυναμία του ΠΑΟΚ να διατηρήσει την άμυνα του συμπαγή, εξαιτίας των απουσιών και της κούρασης από το βαρύ πρόγραμμα. Η ισπανική ομάδα απέδειξε την ποιότητά της, αξιοποιώντας τα μεγάλα κενά στη μεσαία γραμμή και στην άμυνα με γρήγορες αντεπιθέσεις. Ο 39χρονος Ιάγκο Άσπας ξεχώρισε, σημειώνοντας γκολ και δίνοντας ασίστ, βάζοντας τη Θέλτα σε θέση ισχύος με δύο τέρματα από το πρώτο ημίχρονο.

Το γκολ που δίνει ελπίδα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν το ρυθμό τους. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ανήκε στη Θέλτα στο 13ο λεπτό. Ο Σβέντμπεργκ, μετά από πάσα του Άσπας, βρέθηκε σε θέση για γκολ, αλλά ο Τσιφτσής κατάφερε να αποκρούσει. Στο 16ο λεπτό, η Θέλτα απείλησε εκ νέου, με το σουτ του Μινγκέθα να περνά άουτ.

Ο ΠΑΟΚ, αν και διατηρούσε την κατοχή, δεν μπόρεσε να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Στο 33ο λεπτό, οι γηπεδούχοι ζήτησαν πέναλτι για χέρι μετά από σουτ του Ζίβκοβιτς, αλλά ο διαιτητής δεν συμφώνησε. Οι αμυντικές αδυναμίες του ΠΑΟΚ τιμωρήθηκαν στο 36ο λεπτό, όταν ο Άσπας εκμεταλλεύτηκε το κενό και με ένα ψύχραιμο πλασέ άνοιξε το σκορ. Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, η Θέλτα διπλασίασε τα τέρματά της, βάζοντας τον ΠΑΟΚ σε ακόμη πιο δύσκολη θέση.

Ανασύνταξη και αντεπίθεση

Παρά το δύσκολο ξεκίνημα, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, προσπαθώντας να μειώσει το σκορ. Ο Γερεμέγεφ, με την αποφασιστική του προσπάθεια στο τέλος του αγώνα, πέτυχε το πολυπόθητο γκολ που διατήρησε την ελπίδα για πρόκριση. Το τέρμα αυτό δίνει στον ΠΑΟΚ την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρόκριση στον επαναληπτικό αγώνα στη Γαλικία.

Το βλέμμα στραμμένο στη ρεβάνς

Μετά το αποψινό αποτέλεσμα, ο ΠΑΟΚ καλείται να ανασυνταχθεί και να αναζητήσει τη νίκη στη Γαλικία για να περάσει στους «16» του UEFA Europa League. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να διορθώσει τις αμυντικές της αδυναμίες, ώστε να έχει μια καλύτερη εμφάνιση κόντρα στη Θέλτα.

