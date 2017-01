Πώς συνελήφθη ο μακελάρης της επίθεσης στο κλαμπ Ρέινα

Συνελήφθη μετά από ανθρωποκυνηγητό 17 ημερών από τις τουρκικές αρχές ο μακελάρης της επίθεσης στο νυχτερινό κέντρο Reina, ο οποίος άφησε πίσω του 39 νεκρούς το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.

Ο μακελάρης του Ρέινα ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την Κωνσταντινούπολη, έτσι και συνελήφθη το βράδυ της Δευτέρας, σε διαμέρισμα της Πόλης.

Ο υπήκοος Ουζμπεκιστάν, Αμπντουλκαντίρ Μασαρίποβ (Abdulkadir Masharipov) παρακολουθείτο τις ώρες που προηγήθηκαν της σύλληψής του. Είχε εντοπιστεί στο διαμέρισμα της περιοχής Σιλιβρι (Silivri) στις 15 Ιανουαρίου.

Ο φερόμενος ως δράστης ζούσε στο διαμέρισμα μαζί με τρεις γυναίκες – για αντιπερισπασμό- και τον ανήλικο γιο του, τον οποίο είχε απαγάγει από τη γυναίκα του. Η σύζυγος του Μασαρίποβ δήλωσε άγνοια στις τουρκικές Αρχές για τις σχέσεις και την εμπλοκή του άνδρα της στο φερόμενο Ισλαμικό Κράτος.

Ο Μασαρίποφ παραδέχθηκε ότι ήταν εκείνος που είχε διαφύγει από τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας την περασμένη εβδομάδα, σε συγκρότημα κατοικιών, μαζί με τον 4χρονο γιο του. Η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή, αλλά εκείνος κατάφερε να διαφύγει, λίγο πριν την εισβολή στις κατοικίες, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν δεκάδες άτομα.

Μαζί του συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα, τρεις γυναίκες και ένας άνδρας με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι οι γυναίκες ήταν από τη Σομαλία, τη Σενεγάλη και την Αίγυπτο ενώ ο άνδρας ήταν από το Κιργιστάν.

Κατά πληροφορίες του πρακτορείου Αναντολού η εκτίμηση της αστυνομίας ήταν ότι τις τρεις γυναίκες τις χρησιμοποιούσε ο Ουζμπέκος τρομοκράτης προκειμένου να τον προμηθεύουν τα απαραίτητα αλλά και να μην τραβάνε την προσοχή όλο το προηγούμενο διάστημα.

Για την επίθεση στο Reina είχε αναλάβει την ευθύνη το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στους κόλπους της οργάνωσης ο δράστης είναι γνωστός με το ψευδώνυμο Εμπού Μοχάμεντ Χορασάνι.

Στο διαμέρισμα όπου συνελήφθη βρέθηκαν και 150.000 δολάρια και σύμφωνα με τις Αρχές, το ποσό του είχε χορηγηθεί λόγω του ότι ήταν στο στόχαστρο της Αστυνομίας κι έτσι δεν μπορούσε να κινηθεί άνετα.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης κυκλοφορούσε στην Κωνσταντινούπολη όλο το διάστημα από το βράδυ του μακελειού μέχρι χθες και δεν είχε απομακρυνθεί καθόλου από την πόλη.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο συλληφθείς φέρεται να έκανε την επίθεση στο Ρέινα ως επαγγελματίας με ανάμειξη σε οργάνωση.

Συνολικά στην επιχείρηση για τη σύλληψή του Μασαρίποφ στην περιοχή Εσενγιούρτ της Κωνσταντινούπολης συμμετείχαν περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει εδώ και 4-5 ημέρες τον Ουζμπέκο αλλά πραγματοποίησαν την επιχείρηση τη Δευτέρα αφού πρώτα είχαν χαρτογραφήσει τις κινήσεις του αλλά και το ποιοι βρίσκονταν μαζί του.

Ο Μασαρίποφ φαίνεται πως προέβαλε αντίσταση, καθώς η αστυνομία έχει δώσει φωτογραφίες από τη σύλληψή του, στις οποίες το πρόσωπό του είναι εμφανώς χτυπημένο, ενώ σε μία άλλη φωτογραφία, τον πατούν με το κεφάλι στο πάτωμα.

Ο Μασαρίποβ κατηγορείται ότι το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σκότωσε 39 ανθρώπους και τραυμάτισε 65, όταν εισέβαλε σε πολυτελές κλαμπ στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο συχνάζει η υψηλή κοινωνία της περιοχής.

Μετά το μακελειό, το οποίο ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το έκανε μόνος του ή αν είχε συνεργούς, πήγε στο σπίτι του στο Zeytinbury, άρπαξε τον γιο του κι έφυγε.

Παρών στη σύλληψή του ήταν και ο 4χρονος γιος του, με πηγές να ζητούν την ανάκριση και του παιδιού.

Μετά τη σύλληψή του ο μακελάρης του Ρέινα οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, για προληπτικούς λόγους και εξετάσεις.

Σήμερα αναμένεται επίσημη ενημέρωση των Αρχών για τις έρευνες σχετικά με τη σύλληψη.

UPDATE — 4 other people, including a man of Kyrgyz origin and 3 women, detained along with Istanbul Reina attacker https://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/5dgpsW0uDM — DAILY SABAH (@DailySabah) 16 Ιανουαρίου 2017

BREAKING - Reina nightclub attacker Abdulgadir Masharipov now being transferred to Istanbul Police Headquartershttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/Lig3746aNO — DAILY SABAH (@DailySabah) 16 Ιανουαρίου 2017

BREAKING— The moment when Istanbul Reina nightclub attacker was arrested by Turkish security forces caught on camerahttps://t.co/zXPjkeOQki pic.twitter.com/nL0HYxj4R7 — DAILY SABAH (@DailySabah) 16 Ιανουαρίου 2017

Συγχαρητήρια από Τσαβούσογλου στον υπουργό Εσωτερικών

Συγχαρητήρια στον υπουργό Εσωτερικών Σουλειμάν Σοϊλού για την σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο κλαμπ Reina έστειλε μέσω Twitter ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Ο δράστης της επίθεσης στο Reina βρίσκεται στα χέρια μας, εκ μέρους του έθνους μας ευχαριστώ τον Υπουργό μας Σουλειμάν Σοϊλού καθώς και τις υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας» έγραψε ο Τσαβούσογλου στο Twitter.

Συγχαρητήρια Κουρτουλμούς στην αστυνομία για τη σύλληψη του μακελάρη

Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας, Νουμάν Κουρτουλμούς, συνεχάρη σήμερα την τουρκική αστυνομία για τη σύλληψη του δράστη της επίθεσης στο κλαμπ Ρέινα της Κωνσταντινούπολης, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, με συνέπεια το θάνατο 39 ανθρώπων.

Συγχαίρω την αστυνομία μας για τη σύλληψη του δράστη της σφαγής στο Ορτάκιοϊ. Ο πόλεμος μας με την τρομοκρατία και τις δυνάμεις πίσω από αυτή, θα συνεχιστεί μέχρι τέλους,” ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Κουρτουλμούς, που εκτελεί και καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου της τουρκικής κυβέρνησης.

Της ανάρτησης αυτής, είχαν προηγηθεί αναφορές της σύλληψης του δράστη, στα τουρκικά ΜΜΕ.