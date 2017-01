Γκάφα των Τούρκων: Έδωσαν λάθος φωτογραφία του υπόπτου. Ασύλληπτος ο δράστης

Σε επική γκάφα φαίνεται ότι έχουν υποπέσει οι τουρκικές αρχές, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Haberiyakala.

Το απόγευμα της Κυριακής η αστυνομία έδινε στη δημοσιότητα τη φωτογραφία ενός ατόμου που υποτίθεται ότι ήταν ο μακελάρης της Κωνσταντινούπολης, όμως εν τέλει αποδείχθηκε ότι ο εν λόγω άνδρας, μάλλον, δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση.

Πρόκειται για υπήκοο από το Καζακστάν, ο οποίος πήγε στην Ασφάλεια και δήλωσε ότι δεν έχει απολύτως καμία σχέση με την επίθεση.

Έγινε, βέβαια, έρευνα και διαπιστώθηκε ότι είναι υπήκοος του Καζακστάν και βρίσκεται στην Τουρκία για επαγγελματικούς λόγους.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του ενόπλου που αιματοκύλησε το Reina

Σοκαρισμένη είναι η Τουρκία από το νέο τρομοκρατικό χτύπημα με τους 39 νεκρούς και τους 69 τραυματίες μετά από την επίθεση ενόπλου σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της Κωνσταντινούπολης όπου ήταν σε εξέλιξη το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς

Μέχρι αργά χθες το βράδυ είχαν ταυτοποιηθεί τα 35 από τα 39 θύματα της επίθεσης μεταξύ αυτών οι 12 είναι Τούρκοι πολίτες και 26 αλλοδαποί.

Από τους αλλοδαπούς, επτά είναι υπήκοοι Σαουδικής Αραβίας, δύο Ινδοί, ένας Καναδός, ένας Σύρος, μία Ισραηλινή, δύο Τυνήσιοι, τέσσερις Ιρακινοί και ένας Βέλγος υπήκοος. Εικοσιπέντε θύματα είναι άντρες και 14 γυναίκες.

Ο δράστης που έφτασε στο κλαμπ με ταξί μπήκε μέσα γαζώνοντας πρώτα έναν αστυνόμο και την ιδιωτική φρουρά του Ρέινα, όπως κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας.

Μέσα σε 7 λεπτά έσπειρε τον θάνατο, πυροβολώντας αδιακρίτως μέσα στο κλαμπ. Πολλοί θαμώνες έπεσαν στα παγωμένα νερά του Βοσπόρου για να σωθούν.

Ο δράστης σύμφωνα με μαρτυρίες, παράτησε το αυτόματο όπλο, άλλαξε αμφίεση και κατάφερε να διαφύγει μέσα στο πανικόβλητο πλήθος.

Η επίθεση θυμίζει τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μπατακλάν στο Παρίσι και στο Ορλάντο στις ΗΠΑ. Με αυτά τα χαρακτηριστικά οι υποψίες στρέφονται στην τζιχαντιστική οργάνωση του Ισλαμικού Κράτους, αλλά οι αρχές δεν αποκλείουν την Αλ Κάιντα.

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ δήλωσε ότι υπάρχουν υποψίες ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.

Ο Γιλντιρίμ διέψευσε τη φημολογία ότι ο δράστης της επίθεσης μπήκε στο κλάμπ φορώντας μια στολή Άι Βασίλη.

Είναι η πρώτη φορά που στην Κωνσταντινούπολη μια τρομοκρατική επίθεση στρέφεται σε ένα κλαμπ της εμβέλειας του Ρέινα που είναι σύμβολο του δυτικού τρόπου ζωής και της υψηλής κοινωνίας.

Η φήμη του κλαμπ έχει προ ετών ξεπεράσει τα σύνορα της Τουρκίας και οι περισσότεροι που επισκέπτονται την Πόλη θα περάσουν έστω για μια βραδιά από εκεί. Κυρίως η διεθνής τζετ σετ.

Το μακελειό σημειώθηκε ενώ οι αρχές είχαν επιβάλλει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας για τους εορτασμούς του ερχομού του Νέου Έτους. Οι δρόμοι προς την πλατεία Ταξίμ ήταν αποκλεισμένοι από νωρίς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς όπως και σε άλλα σημεία της πόλης.

Μάλιστα κατά μήκος της παραλιακής οδού, όπου βρίσκεται το κλαμπ, τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα τις τελευταίες δύο μέρες.

Οι δρόμοι που περνούσαν μπροστά από αστυνομικά τμήματα ήταν αποκλεισμένοι γιατί είχε διαπιστωθεί πως οι βομβιστές του Ντολμάμπαχστε, της τελευταίας πολύνεκρης επίθεσης στην έξοδο του ποδοσφαιρικού αγώνα είχαν αποβιβαστεί δια θαλάσσης σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το κλαμπ, στην συνοικία Μπεμπέκ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν καταφέρνει να αποτρέψει τις επιθέσεις γιατί όπως είπε: «Δεν έχει μια ολοκληρωμένη κρατική στρατηγική κατά της τρομοκρατίας».

Bullets ricochet outside #Reina nightclub where dozens were killed by gunman at New Year's Eve party in Istanbulhttps://t.co/WRiSlgmTev pic.twitter.com/Bty3lfncxT