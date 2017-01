Ιδανικό βάρος ανάλογα με το ύψος: Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

Αναρωτιέστε αν βρίσκεστε στα κατάλληλα κιλά ανάλογα με το ύψος σας; Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να το διαπιστώστε!

Κοιτάζοντας τον παρακάτω πίνακα, θα δείτε αναλυτικά ποιο είναι το ιδανικό βάρος ανάλογα με το ύψος σας. Επίσης, ο πίνακας παρουσιάζει αν η αντιστοιχία ύψους και βάρους ξεπερνά λίγο ή υπερβολικά το φυσιολογικό.

Οι μετρήσεις αυτές αφορούν σε ενήλικες και όχι σε παιδιά ή εφήβους κάτω των 18 ετών. Για τα παιδιά και τους εφήβους συνιστάται η μέτρηση με χρήση του Δείκτη Μάζας Σώματος.

Τέσσερις λόγοι υγείας να φτάσετε στο ιδανικό σας βάρος

Η βελτιωμένη εμφάνιση δεν πρέπει να είναι το μοναδικό σας κίνητρο για να αδυνατίσετε.

Χάνοντας μερικά περιττά κιλά, δεν θα καταφέρετε μόνο να τονώσετε την αυτοπεποίθησή σας, αλλά θα μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων και διαταραχών.

Καρδιοπάθεια

Μελέτη που δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Journal of the American College of Cardiology και περιελάμβανε δεδομένα για 15.000 περίπου υγιείς ενήλικες δείχνει ότι τα άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος πάνω από 25 αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο συσσώρευσης πλάκας στις αρτηρίες τους.

Γονιμότητα

Το ιδανικό βάρος όσον αφορά την αναπαραγωγική ικανότητα του άνδρα και της γυναίκας κυμαίνεται μεταξύ 20 και 24 ως προς το Δείκτη Μάζας Σώματος. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία Αναπαραγωγικής Ιατρικής (ASRM), περισσότερο από το 10% των προβλημάτων γονιμότητας οφείλονται στο υπερβολικό βάρος.

Διαταραχές του ύπνου

Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή του κορυφαίου αμερικανικού Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς δείχνει ότι η απώλεια βάρους, ιδιαίτερα του συσσωρευμένου λίπους στην περιοχή της κοιλιάς, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Το συσσωρευμένο λίπος στην κοιλιά εμποδίζει την ομαλή αναπνευστική λειτουργία, με αποτέλεσμα τον αυξημένο κίνδυνο υπνικής άπνοιας.

Διαβήτης

Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρία για το Διαβήτη, ακόμη και η παραμικρή απώλεια βάρους στα υπέρβαρα άτομα συνδέεται με την πρόληψη του διαβήτη ή την καθυστέρηση εκδήλωσης των σχετικών συμπτωμάτων.

Ιδανικό ποσοστό λίπους

Το ποσοστό λίπους που υπάρχει στο σώμα μας και η μετάφρασή του σε κιλά, καθορίζει τη φυσική μας κατάσταση, αν δηλαδή έχουμε κανονικό βάρος ή είμαστε υπέρβαροι.

Συνήθως διαχωρίζουμε την σωματική περιεκτικότητα σε λιπώδη μάζα σώματος και σε άλιπη μάζα σώματος που περιλαμβάνει τον μυϊκό ιστό, το γλυκογόνο, τα οστά, το δέρμα, καθώς και τα διάφορα όργανα.

Οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι υπολογισμού του σωματικού λίπους είναι πολλές: από την πολύ απλή της άθροισης των δερματοπτυχομετρήσεων του δικέφαλου, τρικέφαλου, λαγόνιου και υποωμοπλάτιου μέχρι και τις πιο σύνθετες, όπως αυτή της φωτομέτρησης του τρικέφαλου ή της βιοηλεκτρικής αντίστασης (απαιτούνται ειδικοί λιπομετρητές), αλλά και την πλέον αξιόπιστη μέθοδο που εφαρμόζεται σε διαγνωστικά κέντρα και είναι η μέθοδος DEXA που βασίζεται στις ακτίνες Χ.

Ιδανικά επίπεδα

Κανονικά επίπεδα, από πλευράς υγείας, για τις περισσότερες γυναίκες θεωρούνται τα ποσοστά από 12% έως 30%, το ιδανικό ποσοστό όμως κυμαίνεται μεταξύ 19-22%.

Επιπλέον, ένας ρεαλιστικός στόχος μπορεί να είναι ένα ποσοστό μεταξύ του 20% και 25%.

Σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, το ιδανικό ποσοστό λίπους ανάλογα με την ηλικία ορίζεται ως εξής:

- Για γυναίκες 20-30 ετών: 18-22% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για γυναίκες 31-40 ετών: 20-24% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για γυναίκες 41-50 ετών: 21-25% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για γυναίκες άνω των 50 ετών: 22-26% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για άνδρες 20-30 ετών: 10-15% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για άνδρες 31-40 ετών: 12-16% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για άνδρες 20-30 ετών: 14-18% του συνολικού σωματικού βάρους

- Για άνδρες 20-30 ετών: 15-20% του συνολικού σωματικού βάρους

Εάν το ποσοστό λίπους είναι πολύ υψηλό και κατ' επέκταση το ποσοστό της μυϊκής μάζας χαμηλό, το άτομο θεωρείται παχύσαρκο και επιβάλλεται η μείωση του σωματικού του βάρους.

Σύμφωνα με τον ορισμό των παραμέτρων για την εξακρίβωση της παχυσαρκίας:

- Άνδρες: σωματικό λίπος > 22% σωματικού βάρους

- Γυναίκες: σωματικό λίπος > 32% σωματικού βάρους

Ένας γενικός κανόνας είναι ότι το υψηλό σωματικό λίπος συνδυάζεται και με υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος.

Πότε η ζυγαριά δίνει... παραπλανητικές απαντήσεις

Το τακτικό ζύγισμα είναι βασική αρχή για την επιτυχία της δίαιτας. Δεν χρειάζεται όμως να το παρακάνετε, καθώς οι αυξομειώσεις του βάρους μέσα στην ίδια μέρα μπορεί να σας προκαλέσουν σύγχυση και να φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα.

Υπάρχουν φάσεις στις οποίες δεν πρέπει να ζυγίζεστε, καθώς το αποτέλεσμα δεν είναι αντιπροσωπευτικό και μπορεί να σας παραπλανήσει.

Αμέσως μετά το φαγητό

Αν ζυγιστείτε αμέσως μετά το φαγητό, είναι πιθανό η ζυγαριά να σας δείξει ακόμη και 2 κιλά παραπάνω. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι πήρατε αυτά τα κιλά επειδή φάγατε ένα γεύμα. Μετά το φαγητό αυξάνεται ο όγκος του αίματος λόγω της ποσότητας φαγητού που έχετε καταναλώσει. Επίσης οι τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νάτριο προκαλούν κατακράτηση υγρών.

Κατά τη διάρκεια του κύκλου

Οι αλλαγές στο σώμα των γυναικών κατά τη διάρκεια του κύκλου, κάνουν το βάρος να αυξομειώνεται συνεχώς, μέχρι και 1 κιλό κατά την έμμηνο ρύση, την προεμμηνορροϊκή φάση και την ωορρηξία. Μην λαμβάνετε υπ΄όψιν σας αυτές τις αλλαγές, καθώς αυτό το βάρος έρχεται και φεύγει.

Μετά το γυμναστήριο

Έχετε «χτυπηθεί» 2 ώρες στο γυμναστήριο και η ζυγαριά σας δείχνει λιγότερα κιλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι χάσατε λίπος, αλλά υγρά, τα οποία θα επανεμφανιστούν μόλις πιείτε νερό.

Μετά την κατανάλωση νερού

Όπως η απώλεια ιδρώτα μεταφράζεται και σε απώλεια βάρους, έτσι και η κατανάλωση νερού θα φανεί στη ζυγαριά. Όσο νερό πιείτε, τόσο περίπου θα φανεί και στη ζυγαριά. Γι' αυτό είναι χρήσιμο να ζυγίζεστε πάνω-κάτω την ίδια ώρα κάθε μέρα και κατά προτίμηση το πρωί.

Πριν τον ύπνο

Μην ζυγίζεστε ποτέ στο τέλος της ημέρας, καθώς το πιθανότερο είναι να δείτε τη ζυγαριά να έχει πάρει την ανιούσα... Αν ζυγιστείτε στο τέλος της ημέρας, μετά το φαγητό και το νερό που έχετε καταναλώσει κι έχοντας πάει γυμναστήριο, είναι λογικό το βάρος να διαφέρει από αυτό που θα είχατε το πρωί.

Μετά τη γέννα

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά τη γέννα, η ζυγαριά συνήθως δείχνει απώλεια βάρους από 7 κιλά και πάνω, καθώς αφαιρείται πλέον από το σύνολο του βάρους το μωρό, ο πλακούντας, το αμνιακό υγρό και ο αυξημένος όγκος του αίματος κατά την εγκυμοσύνη. Τα υπόλοιπα έξτρα κιλά, όμως, θα πάρουν λίγο χρόνο μέχρι να φύγουν από πάνω σας, αφού είναι τα κιλά που πήρατε κατά τη διάρκεια ολόκληρης της εγκυμοσύνης, λόγω της ενδεχόμενης ακινησίας, της μεγαλύτερης κατανάλωσης φαγητού κ.λπ.

onmed.gr