«Are You Dead?»: Η δυστοπική εφαρμογή που σαρώνει στην Κίνα – Τσεκάρει αν οι νέοι που μένουν μόνοι είναι... ζωντανοί

Μια νέα εφαρμογή με το σοκαριστικό όνομα «Are You Dead?» (Πέθανες;) έχει γίνει η πιο δημοφιλής επί πληρωμή εφαρμογή στην Κίνα. Στοχεύει στα εκατομμύρια των νέων που ζουν μόνοι τους στις μεγαλουπόλεις και φοβούνται μήπως τους συμβεί κάτι και δεν τους αναζητήσει κανείς.

Πώς λειτουργεί το «Are You Dead?»

Η ιδέα πίσω από την εφαρμογή είναι απλή αλλά ανατριχιαστική:

Κάθε δύο ημέρες, ο χρήστης λαμβάνει μια ειδοποίηση στο κινητό του. Πρέπει να πατήσει ένα μεγάλο κουμπί στην οθόνη για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός. Εάν δεν υπάρξει απάντηση μέσα στο καθορισμένο χρονικό διάστημα, η εφαρμογή στέλνει αυτόματα μήνυμα σε μια επαφή έκτακτης ανάγκης (γονέα, φίλο ή σύντροφο), ενημερώνοντάς τους ότι ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Γιατί έγινε viral;

Στην Κίνα, ο αριθμός των νοικοκυριών που αποτελούνται από ένα μόνο άτομο αναμένεται να φτάσει τα 200 εκατομμύρια έως το 2030. Οι νέοι εργαζόμενοι και οι φοιτητές που ζουν μακριά από τις οικογένειές τους αισθάνονται όλο και πιο απομονωμένοι. «Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι, θα μπορούσα να πεθάνω μόνος στο σπίτι που νοικιάζω και κανείς δεν θα το μάθει», εξομολογείται ένας 38χρονος χρήστης στο Πεκίνο.

Αντιδράσεις για το όνομα

Παρά την επιτυχία της, πολλοί χρήστες επικρίνουν το «μακάβριο» όνομα της εφαρμογής, θεωρώντας ότι φέρνει κακή τύχη. Η εταιρεία Moonscape Technologies, που κρύβεται πίσω από το project, εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής του τίτλου σε κάτι πιο θετικό, όπως «Are You Okay?» (Είσαι καλά;).

Η εφαρμογή, που διεθνώς κυκλοφορεί με το όνομα Demumu, καταλαμβάνει ήδη κορυφαίες θέσεις στα app stores των ΗΠΑ, της Σιγκαπούρης και της Αυστραλίας, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος της «μοναχικής απώλειας» είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

