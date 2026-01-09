Τρόμος σε Γενέθλια – Η Στιγμή που η Τούρτα Μετατρέπεται σε «Πύρινη Μπάλα»

Τρόμος σε Γενέθλια – Η Στιγμή που η Τούρτα Μετατρέπεται σε «Πύρινη Μπάλα»

Μια στιγμή απόλυτης ευτυχίας παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία στη Μπουχάρα του Ουζμπεκιστάν, όταν η έκπληξη γενεθλίων για τη Nozza Usmanova πήρε μια εφιαλτική τροπή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, κάνει τον γύρο του διαδικτύου ως προειδοποίηση για τους κινδύνους που κρύβουν τα εφέ σε κοινωνικές εκδηλώσεις.

Το Χρονικό του Ατυχήματος
Η εορτάζουσα περίμενε με ενθουσιασμό στην είσοδο ενός καταστήματος για να δεχτεί τις ευχές των αγαπημένων της προσώπων. Φίλοι και συγγενείς την πλησίασαν κρατώντας μια εντυπωσιακή τούρτα με πυροτεχνικά κεράκια (σιντριβάνια) και μια μεγάλη δέσμη από μπαλόνια γεμάτα με υδρογόνο.

Η Έκρηξη: Καθώς η Nozza πλησίαζε για να σβήσει τα κεράκια, οι σπίθες από το πυροτεχνικό κερί ήρθαν σε επαφή με τα μπαλόνια.

Η «Μπάλα» Φωτιάς: Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, το υδρογόνο αναφλέχθηκε, δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα που τύλιξε το πρόσωπο και τα μαλλιά της εορτάζουσας.

Θαύμα Μέσα στον Πανικό
Παρά την τρομακτική εικόνα της έκρηξης, η τύχη ήταν με το μέρος της Usmanova και των καλεσμένων της.

«Συνέβη τόσο γρήγορα. Δεν είμαι σίγουρη πώς κατάφερα να ξεφύγω από αυτό», δήλωσε η ίδια αργότερα.
Σύμφωνα με αναφορές, η φλόγα έσβησε σχεδόν ακαριαία (flash fire), με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν σοβαροί τραυματισμοί, παρά το γεγονός ότι ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρισκόταν και μια γυναίκα με ένα βρέφος.

 

 
Γιατί το Υδρογόνο είναι Επικίνδυνο;
Αν και το ήλιο είναι το ασφαλές αέριο που χρησιμοποιείται για να αιωρούνται τα μπαλόνια, σε πολλές χώρες χρησιμοποιείται το υδρογόνο ως φθηνότερη εναλλακτική. Ωστόσο, το υδρογόνο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και μπορεί να εκραγεί με την παραμικρή επαφή με σπίθα, ζέστη ή γυμνή φλόγα.

Συμβουλές για Ασφαλή Πάρτι:

  • Πάντα Ήλιο: Σιγουρευτείτε ότι τα μπαλόνια σας είναι γεμισμένα με ήλιο και όχι με υδρογόνο.
  • Αποστάσεις Ασφαλείας: Κρατήστε τα μπαλόνια μακριά από τα κεράκια της τούρτας ή από καπνογόνα.
  • Προσοχή στα Σιντριβάνια: Τα ειδικά κεράκια-πυροτεχνήματα εκτοξεύουν σπίθες σε μεγάλη απόσταση.

