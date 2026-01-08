«Τέρμα η πίτσα για σένα, αποκλείεσαι δια βίου!»: Ο ιδιοκτήτης πιτσαρίας που έγινε viral

Ένας 38χρονος ιδιοκτήτης πιτσαρίας στη Μελβούρνη έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος των «κακότροπων» πελατών στο διαδίκτυο. Οι απαντήσεις του στις αρνητικές κριτικές δεν θυμίζουν σε τίποτα την κλασική αρχή «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο» – και ο κόσμος τον αποθεώνει!

Ο Άλι Τσενγκίζ, ιδιοκτήτης της πιτσαρίας Sunnyside Sliced στη Μελβούρνη, αποφάσισε να σταματήσει να δέχεται παθητικά τις προσβολές στο Google Reviews. Έχοντας ζήσει για μια δεκαετία στη Νέα Υόρκη, ο Τσενγκίζ έφερε μαζί του όχι μόνο τη συνταγή για την αυθεντική πίτσα, αλλά και το «θράσος» της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Οι απαντήσεις που «γκρέμισαν» το ίντερνετ

Όταν ένας πελάτης χαρακτήρισε τις τιμές του (9 δολάρια το κομμάτι) «εξωφρενικές» και τη γεύση «βασική», ο Τσενγκίζ δεν απολογήθηκε. Αντίθετα, του έριξε... «πόρτα»: «Τέρμα η πίτσα για σένα! Δια βίου αποκλεισμός», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σε άλλον πελάτη που παραπονέθηκε ότι το μαγαζί είναι υπερτιμημένο και πως «άφησε τα 9 δολάρια και έφυγε τρέχοντας», ο ιδιοκτήτης απάντησε με επική ειρωνεία: «Θα σου δώσω εγώ 9 δολάρια για κάθε βήμα που κάνεις μακριά από το μαγαζί μας!».

«Η πίτσα δεν είναι τόσο αλμυρή όσο η κριτική σου»

Οι ατάκες του Τσενγκίζ δεν σταματούν εκεί. Στα παράπονα για «αλμυρή πίτσα», η απάντηση ήταν έτοιμη: «Η πίτσα δεν μπορεί να ήταν τόσο αλμυρή όσο η κριτική σου».

Παρά τις αντιδράσεις κάποιων που μιλούν για έλλειψη επαγγελματισμού, ο ίδιος εξηγεί στη New York Post τη φιλοσοφία του:

«Αντιδρώ μόνο όταν οι κριτικές γίνονται προσωπικές, παραπλανητικές ή άδικες. Πρέπει να προστατεύσω την ομάδα μου και τους υπαλλήλους μου από την αγένεια».

Δίχασε το κοινό – Η καλύτερη διαφήμιση

Το διαδίκτυο έχει χωριστεί στα δύο. Κάποιοι χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του «αηδιαστική», όμως οι περισσότεροι τον λατρεύουν για την ειλικρίνειά του. Μάλιστα, πολλοί χρήστες δηλώνουν ότι θέλουν να ταξιδέψουν μέχρι τη Μελβούρνη μόνο και μόνο για να δοκιμάσουν την πίτσα ενός ανθρώπου που δεν φοβάται να πει τη γνώμη του.

Όπως φαίνεται, η τακτική του Τσενγκίζ λειτούργησε ως η καλύτερη δωρεάν διαφήμιση, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές, το να είσαι «κακό παιδί» στις κριτικές μπορεί να σε κάνει τον πιο δημοφιλή ιδιοκτήτη της πόλης.



Εσείς θα τρώγατε στην πιτσαρία του; Προτιμάτε την ευγένεια ή την ωμή ειλικρίνεια ενός ιδιοκτήτη; Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια!

