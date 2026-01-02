# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Έχετε παλιά νομίσματα ή λίρες στα συρτάρια σας; Η λεπτομέρεια που μπορεί να σας αποφέρει χιλιάδες ευρώ

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 1 άτομα
Έχετε παλιά νομίσματα ή λίρες στα συρτάρια σας; Η λεπτομέρεια που μπορεί να σας αποφέρει χιλιάδες ευρώ

 Ποια νομίσματα των 100 δραχμών ή παλιές λίρες έχουν αποκτήσει συλλεκτική αξία το 2026. Τι πρέπει να προσέξετε πριν τα δώσετε.

Πολλοί από εμάς έχουμε κρατήσει για ενθύμιο παλιά νομίσματα από τη δεκαετία του '80 ή του '90, ή ακόμα και λίρες από προπάππουδες. Ωστόσο, οι ειδικοί συλλέκτες προειδοποιούν ότι ορισμένα από αυτά, λόγω κάποιων σπάνιων «ελαττωμάτων» ή περιορισμένης κοπής, έχουν εκτοξεύσει την αξία τους στις δημοπρασίες.

Συγκεκριμένα, το 2026 παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για:

Το «χρυσό» 100άρικο με τον Μέγα Αλέξανδρο: Ορισμένες παρτίδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοπής.

Λίρες Αγγλίας: Συγκεκριμένων ετών που η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή του χρυσού.

Παλιά πενηντάρικα: Που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (uncut).

Πριν αποφασίσετε να τα πουλήσετε, κάντε μια έρευνα σε επίσημους εκτιμητές, καθώς μια μικρή λεπτομέρεια που για εσάς φαίνεται ασήμαντη, μπορεί να κρύβει μια μικρή περιουσία.

Διαβάστε ακόμα: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που «δάμασε» τα κύματα: Η αληθινή ιστορία πίσω από το πιο viral βίντεο των γιορτών

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Πρεμιέρα 2026: Πόσα παραπάνω χρήματα θα δείτε σε μισθούς και συντάξεις. Παραδείγματα
Οικονομία

Πρεμιέρα 2026: Πόσα παραπάνω χρήματα θα δείτε σε μισθούς και συντάξεις. Παραδείγματα

Κόλαση στο Κραν Μοντάνα: Πώς το λάθος της σαμπάνιας μετέτρεψε το ρεβεγιόν σε τραγωδία με δεκάδες νεκρούς
Κόσμος

Κόλαση στο Κραν Μοντάνα: Πώς το λάθος της σαμπάνιας μετέτρεψε το ρεβεγιόν σε τραγωδία με δεκάδες νεκρούς

Γάμος στην οικογένεια Μητσοτάκη: Η πρόταση στον αέρα και το μονόπετρο της Σάκκαρη
Πολιτική

Γάμος στην οικογένεια Μητσοτάκη: Η πρόταση στον αέρα και το μονόπετρο της Σάκκαρη

Ώρες αγωνίας στη Φιλιππιάδα: Μάχη για τη ζωή δίνει 16χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό με όπλο
Κοινωνία

Ώρες αγωνίας στη Φιλιππιάδα: Μάχη για τη ζωή δίνει 16χρονος μετά από σοβαρό τραυματισμό με όπλο

Τζόκερ 1/1/2026: Νέο Τζακ Ποτ στην κλήρωση της Πρωτοχρονιάς – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς
Κοινωνία

Τζόκερ 1/1/2026: Νέο Τζακ Ποτ στην κλήρωση της Πρωτοχρονιάς – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς