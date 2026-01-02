Έχετε παλιά νομίσματα ή λίρες στα συρτάρια σας; Η λεπτομέρεια που μπορεί να σας αποφέρει χιλιάδες ευρώ

Ποια νομίσματα των 100 δραχμών ή παλιές λίρες έχουν αποκτήσει συλλεκτική αξία το 2026. Τι πρέπει να προσέξετε πριν τα δώσετε.

Πολλοί από εμάς έχουμε κρατήσει για ενθύμιο παλιά νομίσματα από τη δεκαετία του '80 ή του '90, ή ακόμα και λίρες από προπάππουδες. Ωστόσο, οι ειδικοί συλλέκτες προειδοποιούν ότι ορισμένα από αυτά, λόγω κάποιων σπάνιων «ελαττωμάτων» ή περιορισμένης κοπής, έχουν εκτοξεύσει την αξία τους στις δημοπρασίες.

Συγκεκριμένα, το 2026 παρατηρείται μεγάλη ζήτηση για:

Το «χρυσό» 100άρικο με τον Μέγα Αλέξανδρο: Ορισμένες παρτίδες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά κοπής.

Λίρες Αγγλίας: Συγκεκριμένων ετών που η αξία τους υπερβαίνει κατά πολύ την τιμή του χρυσού.

Παλιά πενηντάρικα: Που βρίσκονται σε άριστη κατάσταση (uncut).

Πριν αποφασίσετε να τα πουλήσετε, κάντε μια έρευνα σε επίσημους εκτιμητές, καθώς μια μικρή λεπτομέρεια που για εσάς φαίνεται ασήμαντη, μπορεί να κρύβει μια μικρή περιουσία.

