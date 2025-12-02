Viral οι Κινέζοι φοιτητές που τραγουδούν στα ελληνικά το «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας»

Τον γύρο των ελληνικών social media κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από την Κίνα, με πρωταγωνιστές φοιτητές που τραγουδούν σε άπταιστα ελληνικά το αγαπημένο τραγούδι Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Οι εικόνες κατέγραψαν τη στιγμή που Κινέζοι φοιτητές υποδέχονται Έλληνες επισκέπτες, ερμηνεύοντας το τραγούδι με εντυπωσιακή προφορά και απόλυτη προσήλωση στη μελωδία του Γιάννης Σπανός.

Το βίντεο προέρχεται από το Πανεπιστήμιο Ξένων Σπουδών του Πεκίνου, ένα από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας στον τομέα της γλωσσομάθειας και της διεθνούς επικοινωνίας. Μέσα σε λίγες ώρες, τα αποσπάσματα της ερμηνείας διαδόθηκαν ευρέως, προκαλώντας θετικά σχόλια και συγκίνηση για τον σεβασμό και την αγάπη των φοιτητών προς την ελληνική γλώσσα και μουσική.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την πρωτοβουλία είχε ο καθηγητής Μανώλης Δημόνικος Σπανάκης, ο οποίος φαίνεται και στο βίντεο να στέκεται στον πίνακα πλάι στους φοιτητές του. Ο ίδιος, με καταγωγή από την Άνω Βιάννος, διδάσκει ελληνική γλώσσα και πολιτισμό στο πανεπιστήμιο, μεταφέροντας στους φοιτητές όχι μόνο γλωσσικές γνώσεις αλλά και στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας.

Η συγκεκριμένη στιγμή αποτυπώνει τη δύναμη της μουσικής ως κοινής γλώσσας και αναδεικνύει πώς η ελληνική παράδοση μπορεί να αγγίξει ανθρώπους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Για πολλούς χρήστες του διαδικτύου, το βίντεο λειτούργησε και ως υπενθύμιση ότι ο ελληνικός πολιτισμός συνεχίζει να βρίσκει απήχηση και να εμπνέει, ακόμη και στα πιο απρόσμενα μέρη του κόσμου.

