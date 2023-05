Βασιλιάς Κάρολος: Ο μικρός πρίγκιπας Λούις χασμουριόταν κατά τη διάρκεια της στέψης

Απολαυστικός ήταν για ακόμα μια φορά ο μικρότερος γιος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, Λούις ο οποίος έδωσε για ακόμα μια φορά την δική του παράσταση.

Ο μικρός πρίγκιπας που έχει γίνει ο αγαπημένος των Βρετανών εθεάθη να χαζεύει και να δείχνει προς το μπροστινό μέρος του Αββαείου του Ουέστμινστερ, ενώ η Σαρλότ έσκυψε να δει τι έδειχνε.

Τα αδέλφια φάνηκε επίσης να συνομιλούν λίγο, ακουμπώντας ο ένας στον άλλο κατά τη διάρκεια της δίωρης τελετής. Ο μικρός χασμουριόταν στην έναρξη της τελετής αλλά και μετά τη στέψη του βασιλιά.

