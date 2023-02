Σοκαριστικό βίντεο: Βρήκε ζωντανό αρουραίο μέσα σε ψωμί του τοστ

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας άνδρας στην Ινδία όταν αντίκρυσε το ψωμί του τοστ που είχε παραγγείλει μέσω διαδικτύου, καθώς μέσα στη συσκευασία «έκοβε» βόλτες ένας… αρουραίος.

«Ένας ζωντανός αρουραίος παραδόθηκε μέσα στη συσκευασία ψωμιού», είπε ο οργισμένος Nitin Arora σχετικά με την «πιο δυσάρεστη εμπειρία», που συνέβη την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το Jam Press.

Όπως μεταδίδει η New York Post, ο Arora φέρεται να λαχταρούσε ένα σάντουιτς, γι' αυτό αγόρασε ψωμί από το Blinkit. Δυστυχώς, όταν έφτασε η παραγγελία στην πόρτα του, ο Arora ανακάλυψε ότι το ψωμί ήρθε με έναν αρουραίο μέσα.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν το τρωκτικό στριμωγμένο μέσα στην πλαστική σακούλα δίπλα στο κομμένο σε φέτες ψωμί.

«Αν μια παράδοση 10 λεπτών έχει τέτοιο φορτίο, θα προτιμούσα να περιμένω μερικές ώρες», είπε ο ίδιος.

«Η παραγγελία τελικά είχε περισσότερη πρωτεΐνη από υδατάνθρακες»

Όπως είναι φυσικό, οι εικόνες προκάλεσαν σάλο στα social media από χρήστες που μοιράστηκαν την αποστροφή τους. «Θέε μου είναι τόσο απαίσιο», έγραψε κάποιος. «Πώς γίνεται ο ντελιβεράς να παραδώσει κάτι τέτοιο, είμαι σοκαρισμένος», είπε ένας άλλος. «Φαίνεται ότι η υπηρεσία σας θα είναι πολύ χρήσιμη στους λάτρεις της γάτας παρά στους λάτρεις του ψωμιού», είπε κάποιος άλλος, ενώ δεν έλειψαν και τα αστεία του τύπου: «Η παραγγελία του Arora είχε περισσότερη πρωτεΐνη από υδατάνθρακες».

Ωστόσο, ορισμένοι αμφέβαλλαν για το αν το περιστατικό είναι αληθινό, με έναν χρήστη να αναρωτιέται πώς ο «αρουραίος έμεινε ζωντανός μέσα στο πακέτο».

Most unpleasant experience with @letsblinkit , where alive rat was delivered inside the bread packet ordered on 1.2.23. This is alarming for all of us. If 10 minutes delivery has such baggage, @blinkitcares I would rather wait for a few hours than take such items.#blinkit #zomato pic.twitter.com/RHNOj6tswA