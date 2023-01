Απίστευτη φάρσα: Ντελιβεράς διέκοψε αγώνα μπάσκετ στις ΗΠΑ - Πέρασε μέσα από το παρκέ

Σοκ προκάλεσε σε θεατές, παίκτες και διαιτητές ένας διανομέας φαγητού, όταν διέκοψε αγώνα μπάσκετ του NCAA στις ΗΠΑ, ανάμεσα στο Loyola Chicago και στο Duquesne, για να παραδώσει την παραγγελία του.

Ο διανομέας βρέθηκε να περπατάει πάνω στο παρκέ, την ώρα του αγώνα, ψάχνοντας να βρει τον φίλαθλο που είχε παραγγείλει από τα McDonald’s με αποτέλεσμα οι διαιτητές να αναγκαστούν να διακόψουν στιγμιαία το παιχνίδι μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.

Did a delivery guy just walk on the court? pic.twitter.com/iBjTRXaw2X

Οι παίκτες ξέσπασαν σε γέλια, ενώ οι δημοσιογράφοι που έκαναν την μετάδοση του αγώνα ανέφεραν χαριτολογώντας: «Ο τύπος είχε μια δουλειά να κάνει και να την φέρει εις πέρας».

Όπως έγραψαν τα ΜΜΕ των ΗΠΑ λίγο αργότερα, φαίνεται πως όλο αυτό ήταν μία καλοστημένη πλάκα για να παίξει στο TikTok και να γίνει viral.

"Who's he delivering it to? The ref?!"



An apparent mid-game food delivery interrupted tonight's Loyola Chicago vs. Duquesne contest pic.twitter.com/0AHLIiB9BA