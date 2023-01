Free Top G: Ο πρόεδρος, τα συνθήματα και η πορεία στο Σύνταγμα για την αποφυλάκισή του

Δεν ξέρει κανείς αν πρόκειται για κακό αστείο ή τον βρασμό της νιότης αλλά δεκάδες νέοι φαίνεται ότι συγκεντρώθηκαν χθες, Δευτέρα στο Σύνταγμα για να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην… προφυλάκιση του Άντριου Τέιτ, του μισογύνη influencer που έχει συλληφθεί στη Ρουμανία και κατηγορείται για sex trafficking, βιασμό και οργανωμένο έγκλημα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter, οι νεαροί περνάνε από την πλατεία Συντάγματος και στη συνέχεια κατεβαίνουν την Ερμού φωνάζοντας «Free Top G» (ελευθερώστε τον Top G), που είναι το παρατσούκλι του Τέιτ.

People showing genuine love for Andrew Tate during a protest in Athens, Greece. #FreeTopG pic.twitter.com/0VvOU8KqVW