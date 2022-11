Απίστευτο περιστατικό στις ΗΠΑ - Πιλότος κρεμάστηκε από το παράθυρο για να πιάσει το κινητό επιβάτη

Viral έγινε ένας πιλότος αεροπλάνου όταν κρεμάστηκε από το παράθυρο του πιλοτηρίου για να πιάσει το κινητό ενός επιβάτη στο αεροδρόμιο Long Beach στο Λός Άντζελες. Ο ξεχασιάρης επιβάτης της Southwest Airlines ξέχασε το τηλέφωνό του στην πύλη. Τότε ο πιλότος του αεροσκάφους βγήκε έξω από το παράθυρο του πιλοτηρίου και τεντώθηκε σε μια προσπάθεια να φτάσει το τηλέφωνο που κρατούσαν οι εργαζόμενοι του αεροδρομίου.



Όλα ξεκίνησαν όταν ένας επιβάτης της Southwest Airlines ξέχασε το τηλέφωνό του στην πύλη και ένας άλλος επιβάτης με τον οποίο συνομιλούσε είδε την συσκευή και ειδοποίησε το πλήρωμα για το όνομα του κατόχου του και την πτήση του

Οι εργαζόμενοι συνειδητοποίησαν ότι η συγκεκριμένη πτήση ήταν έτοιμη να αποχωρήσει και έτσι ήρθαν σε επαφή με τον πιλότο του αεροσκάφους. «Ο πιλότος πρότεινε αμέσως στο προσωπικό εδάφους να προσπαθήσουν να του πετάξουν το τηλέφωνο για να το επιστρέψει στον επιβάτη. Τα υπόλοιπα καταγράφηκαν σε βίντεο!», είπε ο Πέρι στο CNN.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε από την αεροπορική εταιρεία φαίνεται ο πιλότος του αεροσκάφους να γέρνει έξω από το παράθυρο του πιλοτηρίου σε μια προσπάθεια να το πάρει από τους εργαζόμενους του αεροδρομίου. Το προσωπικό εδάφους κάνει ότι μπορεί για να φτάσει τον πιλότο και τελικά το καταφέρνει πανηγυρίζοντας.

When our Employees at @LGBairport noticed a Customer's phone left behind in a gate area after a flight that was already boarded and pushed back from the gate, they didn't hesitate. #WorldKindnessDay pic.twitter.com/cf3gJy8Nmy