Γιγαντιαίες χριστουγεννιάτικες μπάλες προκαλούν κυκλοφοριακό χάος στο Λονδίνο. Απίστευτο βίντεο

Υπερμεγέθεις μπάλες από μια βιτρίνα προκάλεσαν χάος στην Tottenham Court Road του Λονδίνου, αφού βρέθηκαν στο δρόμο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι μπάλες φαίνονται να κυλούν στο δρόμο λόγω των ισχυρών ανέμων, καθώς τα διερχόμενα αυτοκίνητα προσπαθούν να τις αποφύγουν.

Το βίντεο, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, δείχνει ασημί και λευκά μπιχλιμπίδια μεγαλύτερα από τα ίδια τα αυτοκίνητα να κυλάνε σουρεαλιστικά στο δρόμο, σύμφωνα με την εφημερίδα the Telegraph.

