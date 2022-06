Σάλος με το νέο tweet του Στέφανου Τσιτσιπά - Φυτέψτε δέντρα να τρώνε οι άστεγοι

Το Νo5 της παγκόσμιας κατάταξης Στέφανος Τσιτσιπάς έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο στο τουρνουά που διεξήχθη στη Μαγιόρκα, βρήκε την ευκαιρία να ξεκουραστεί πριν το Wimbledon και να ασχοληθεί ξανά με το Twitter.

Στο παρελθόν αρκετές ήταν οι αναρτήσεις που άναψαν «φωτιά» και σχολιάστηκαν αρνητικά. Χθες, ένα νέο tweet προκάλεσε και πάλι σάλο, με τα σχόλια κάτω από την ανάρτηση να είναι εκατοντάδες.

Αυτή τη φορά ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε συμβουλές στις πόλεις για το θέμα των αστέγων. Συγκεκριμένα έγραψε: «Οι πόλεις και οι δήμοι θα πρέπει να φυτεύουν οπωροφόρα δέντρα σε δημόσιους χώρους για να βοηθήσουν στη σίτιση των αστέγων στους δρόμους»,

Τόσο Έλληνες ακόλουθοί του, όσο και ξένοι θαυμαστές, προσπαθούσαν να εξηγήσουν τι θέλει να πει ο Τσιτσιπάς και πώς κάτι τέτοιο θα έλυνε το πρόβλημα στη σίτιση των αστέγων.

Προς το παρόν δεν έχει δοθεί απάντηση από τον Τσιτσιπά.

Δείτε μερικά tweet:

Cities and municipalities should plant fruit trees in public to help feed the homeless on the streets.