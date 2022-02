Δημοσιογράφος άρχισε να κλαίει μεταφράζοντας τον Ζελένσκι

Μια συγκινητική στιγμή καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Μια δημοσιογράφος σε γερμανικό ειδησεογραφικό κανάλι ξέσπασε σε κλάματα ενώ μετέφραζε την ομιλία του. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στα social media πολλές φορές.

Η γυναίκα πάλεψε για ώρα να συγκρατήσει τα δάκρυα της, αλλά δεν τα κατάφερε. «Η Ρωσία βρίσκεται στο δρόμο του κακού, η Ρωσία πρέπει να χάσει τη φωνή της στον ΟΗΕ», ξεκίνησε να λέει. «Ουκρανία, σίγουρα ξέρετε….», συνέχισε. Πρόλαβε να πει «τι υπερασπιζόμαστε» πριν σπάσει η φωνή της. Στη συνέχεια, η μεταφράστρια ακούγεται να παίρνει μία ανάσα για να προσπαθήσει να ηρεμήσει, πριν πει «συγνώμη».

Ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνθηκε στον λαό της χώρας για μια ακόμα φορά, ενώ μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας δέχονταν επιθέσεις από τις ρωσικές δυνάμεις. «Η νύχτα ήταν δύσκολη» είπε στο βίντεο. «Ο λαός ξεσηκώθηκε για να υπερασπιστεί το κράτος του και έδειξε το αληθινό του πρόσωπο. Αυτό είναι τρόμος. Θα βομβαρδίσουν ακόμα περισσότερο τις ουκρανικές πόλεις μας. Θα σκοτώσουν τα παιδιά μας ακόμη πιο ύπουλα. Αυτό είναι ένα κακό που έχει έρθει στη γη μας και πρέπει να καταστραφεί».

Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι αναφέρθηκε λεπτομερώς τις επαφές που είχε με διάφορους παγκόσμιους ηγέτες, όπως της Ολλανδίας, της Πολωνίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Είπε ότι η διπλωματία έπεισε την ΕΕ να αποκόψει τη Ρωσία από τη μετατόπιση του συστήματος πληρωμών SWIFT και απαρίθμησε τη νέα στρατιωτική βοήθεια που δεσμεύτηκε να στείλει η Γερμανία στην Ουκρανία.

