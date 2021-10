Squid Game: Η πινακίδα που προκάλεσε πανικό στα social media

Η σειρά του Netflix που εξελίσσεται σε φαινόμενο, Squid Game, προκαλεί φρενίτιδα στους φανς σε όλο τον κόσμο με τους χρήστες των social media να ψάχνουν συνεχώς νέες πληροφορίες για τους ήρωες, τη 2η σεζόν (αν υπάρχει) και τις θεωρίες που κρύβονται πίσω από τα όσα εκτυλίσσονται στο απομονωμένο νησί.

Μία πινακίδα σε δρόμο έξω από Λονδίνο έχει προκαλέσει πανικό στα social media για το αν δείχνει την κατεύθυνση για το σκηνικό που γυρίζεται το Squid Game.

Η αστυνομία της κοιλάδας του Τάμεση στο Ηνωμένο Βασίλειο έγραψε στο Twitter αυτήν την εβδομάδα για να διαβεβαιώσει τους οδηγούς ότι η οδική πινακίδα δεν θα τους οδηγούσε στο Squid Game, είτε ήθελαν ένα πλαστικό γουρούνι γεμάτο χρήματα είτε όχι.

Η απάντηση λοιπόν ήταν λίγο πιο πεζή από αυτό που περίμενε το Twitter. Η πινακίδα, που αποτελείται από τρία σχήματα, στην πραγματικότητα εγκαταστάθηκε για να ενημερώσει τους οδηγούς για μια εκτροπή της διαδρομής τους ενώ πραγματοποιούνταν εργασίες οδοποιίας.

Evening all,



So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame



It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf