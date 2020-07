Η επική ανάρτηση του twitter. Έχουμε καλά και κακά νέα

Είναι γεγονός ότι το 2020 έχει υπάρξει μια πολύ κακή χρονιά για όλους μας.



Ο κοροναϊός έχει κάνει την παρουσία του… κάτι παραπάνω από αισθητή, βάζοντας τον πλανήτη σε lockdown για περίπου τρεις μήνες.



Χιλιάδες εταιρίες που έκλεισαν, εκατομμύρια άνθρωποι που έμειναν άνεργοι και οικονομίες κρατών που κατέρρευσαν είναι κάποια από τα συντρίμμια που έχει αφήσει πίσω της η πανδημία.



Φυσικά η μεγαλύτερη απώλεια είναι οι παραπάνω από 516 χιλιάδες νεκροί, οι οποίοι μάλιστα θεωρείται σίγουρο πως είναι πολλοί παραπάνω, αφού θάνατοι, όπως αυτοί σε πολλά γηροκομεία, δεν έχουν καταγραφεί.



Άπαντες περιμένουν πως και πως να τελειώσει το 2020 και παράλληλα το 2021, με την ελπίδα ότι θα φέρει το κόσμο πίσω… στην προ κοροναϊού εποχή.



Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές του 2021, το νωρίτερο, θα υπάρξει και το εμβόλιο κατά του φονικού ιού.



Σε αυτό το πνεύμα το twitter θέλοντας να ευχηθεί «καλό μήνα», δίνοντας παράλληλα και μια… θετική νότα, προχώρησε μέσω του επίσημου λογαριασμού του σε μια… επική ανάρτηση.



«Έχουμε καλά και κακά νέα: Το μισό 2020 τελείωσε» έγραφε η ανάρτηση.

Good news and bad news:



2020 is half over