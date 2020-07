Σπαρταριστή υποδοχή δημοσιογράφου σε τουρίστα: Welcome to Greece

Μια σπαρταριστή σκηνή καταγράφηκε στον αέρα της εκπομπής Καλημέρα Ελλάδα»όταν με αφορμή την άφιξη των πρώτων τουριστών στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο δημοσιογράφος της εκπομπής είχε "στηθεί" στις αφίξεις επιβατών διεθνούς πτήσης για να καταγράψει εικόνες και να μεταφέρει την εμπειρία των ταξιδιωτών.



Ο Άρης Σαλβάνος λοιπόν περίμενε έξω από την αίθουσα αφίξεων και μετέφερε στο στούντιο το τί γινόταν.



Λίγα δευτερόλεπτα άνοιξε η πόρτα και βγήκε ένας άνδρας με μάσκα, με τον δημοσιογράφο, όντας σίγουρο πως πρόκειται για κάποιον ξένο, να τον υποδέχεται ρωτώντας τον: «Goodmorning, welcome to Greece. Do you speak English?», για να πάρει αμέσως την... κρυάδα.



«Ελληνικά» του απάντησε, με αποτέλεσμα άπαντες να λυθούν στα γέλια με το όλο σκηνικό.



Βλέπετε, ο συγκεκριμένος επιβάτης έχει την οικογένειά του εδώ και ήξερε άπταιστα ελληνικά.